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胡宇威釋放真實自己　特窖陳高豐富獨特滋味男神品味獨一無二

▲▼胡宇威釋放真實自己　特窖陳高品味獨一無二。（圖／業者提供）

▲胡宇威在演藝圈身分多重，多才多藝轉換如魚得水，就像「戰酒黑金龍特窖陳高」的多層次風味令人驚豔。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

胡宇威2005年23歲時返台進入演藝圈，憑著帥氣外型、挺拔身材和一口流利的英文，在偶像劇中脫穎而出爆紅，但他並未因此自滿，仍積極挑戰各種角色，從電影《寒單》中的憂鬱勞工，到《全明星運動會》的暖男隊長、《我們這一攤》鑽研各種菜色的主廚、《上船了各位！》永不放棄冒險挑戰等，都讓觀眾看到用心耕耘以及真實的胡宇威，而人生勝利組的男神其實有著一套自己的獨特正能量哲學。

專注當下　全力以赴

胡宇威坦言保持樂觀的正能量就是讓自己別煩惱，專注當下，從小就透過運動訓練、提升專注力。也因為在國外長大，家庭與學校的教育都是希望多接觸大自然，做該做的事、不用特別煩惱，也能好好的處理緊張和壓力。

而專注當下，把潛力轉化成能力的性格在拍攝《上船了各位！》時發揮的淋漓盡致，成功在55小時內，從花蓮划獨木舟到日本石垣島，從白天到黑夜，經歷颳風、下雨、各種海況，因為胡宇威一開始就告訴自己一定要也做得到，專心投入訓練，更自主追加心肺鍛練，展現對自我的高標準要求。

白馬王子蛻變成熟男神　維持童話婚姻有秘訣

▲▼胡宇威釋放真實自己　特窖陳高品味獨一無二。（圖／業者提供）

從陽光大男孩蛻變成自律、理性的男人，已經不只是女性心中的白馬王子，42歲的他更多了成熟的男性魅力，從活潑到沉穩，他不諱言很滿意現在的自己，「我不會擔心太多，或煩惱這樣、那樣做會不會影響事業。實境節目就是展現我自己真正的個性，那當演員時，就埋首在劇本，讓角色浮出來。」

另一個讓他轉化成熟的助力就是與陳庭妮的愛情長跑。兩人因戲結緣，戀愛8年再訂婚、結婚，按部就班轉換戀人關係，升格成夫妻，成就一段童話婚姻，到現在都還維持戀愛時的浪漫。他不藏私地透露一些增加情趣的小撇步，包括特殊日子互相送禮、到對方的工作探班打氣都是基本款，他還會下廚做菜，再請陳庭妮享用、評價。他說：「我們在家會放喜歡的音樂，邊煮飯、邊喝酒，能一起活動，也會給對方單獨的空間，就是因為遇到對的人。」

工作後釋放自己　卸下包袱盡情享受me time

演藝工作佔據胡宇威大量時間，忙完後讓身心沉澱、享受me time對他來說格外重要，目前me time最常做的就是運動跟小酌。喝點小酒也是放鬆的方法，但他最喜歡和人一起喝酒，聊聊生活近況。他喝酒後話會變很多、很開心，有次在紐約喝醉，經過朋友慫恿，還當眾打了一套功夫，外國朋友們對他喝醉還能打拳，全都看呆。

酒量很好的他也會不時品嚐戰酒黑金龍特窖陳高，懂喝的胡宇威表示，光聞味道就很香，入口就能馬上感受原始的味道，不會太烈，甜度剛好。因為特窖陳高是金門酒廠採傳統紅磚池發酵、天然純糧固態釀造的老金城廠酒體，放到終年恆溫恆濕的花崗岩坑道緩慢熟成至少3年才能裝瓶，除去原本的辛辣刺激，留下豐厚醇順。他笑說，這釀酒過程好像跟我的經驗很像，練習沉澱、專注，厚積薄發，等待最好的時刻。

▲▼胡宇威釋放真實自己　特窖陳高品味獨一無二。（圖／業者提供）

演戲拍實境身分多重　打破高牆相互加乘

從演員跨到實境節目，胡宇威在演藝圈身分多重，多才多藝轉換如魚得水、令人驚豔，就像「戰酒黑金龍特窖陳高」的多層次風味令人驚豔，最近更與7-ELEVEN合作推出「CITY PRIMA 精品特窖陳高風味拿鐵」，選用CQI品質評鑑80分以上的花香耶加雪菲精品咖啡豆，初聞帶有清新花香，入口後有奶油糖般的厚實甜感，奶香滑順香醇，絲綢般的極致口感，搭配特窖陳高的豐醇甘冽，冷冷的天喝來很暖心，猶如胡宇威的暖男形象令人喜愛。

▲▼胡宇威釋放真實自己　特窖陳高品味獨一無二。（圖／業者提供）

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