▲黑松教育基金會三大計畫，為孩子打造環境教育的日常

▲黑松教育基金會執行長盧功偉分享推動環境教育11年經驗。（圖／黑松提供）

記者楊淑媛／桃園報導

黑松教育基金會長期陪伴學校推動環境特色教育，至今逾60所小學、超過四萬六千名師生參與。黑松教育基金會執行長盧功偉22日受邀至「永續城鄉論壇-地方再進化」，與桃園市政府教育局等相關單位人士，共同針對永續教育進行精采對談交流。

「比起提供孩子煙火式的一次性活動，不如讓環境教育成為他們的日常。」執行長盧功偉以黑松教育基金會三大計畫為例，「愛地兒點子計畫」從班級出發，讓老師運用設計思考教學法發想教案；「綠+校園生態計畫」從班級到學校，將臺美生態學校認證引入校園，陪伴學校發展出具特色的生態課程；「黑松尋。耕課程計畫」則深度挖掘在地特色，梳理出校本特色課程，讓課程永續進行、擴散到社區。

▲黑松教育基金會董事長張斌堂，與霄裡國小師生一同體驗埤塘生態課程。（圖／黑松提供）

盧功偉分享：「當學校以環境教育形成「校本特色課程」，即便校內教職人員更迭，環境特色教育仍可一屆一屆地傳遞下去。」基金會以黑松中壢廠所在地－桃園出發，陪伴學校取得臺美生態學校認證，幫助桃園成為全台榮獲最多「綠旗」的縣市，桃園市教育局專委林光偉期許：「桃園市目前有50多間綠旗生態學校，未來將透過鼓勵機制，讓生態學校持續蓬勃發展，成為全臺標竿。」

包括：桃園市教育局專委林光偉、天下教育基金會執行長凌爾祥、孩子的書屋執行長陳彥翰、桃園市霄裡國小主任李士豪共同參與永續教育對談交流。