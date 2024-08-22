　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

黑松教育基金會三大計畫　為孩子打造環境教育的日常

▲黑松教育基金會三大計畫，為孩子打造環境教育的日常

▲黑松教育基金會執行長盧功偉分享推動環境教育11年經驗。（圖／黑松提供）

記者楊淑媛／桃園報導

黑松教育基金會長期陪伴學校推動環境特色教育，至今逾60所小學、超過四萬六千名師生參與。黑松教育基金會執行長盧功偉22日受邀至「永續城鄉論壇-地方再進化」，與桃園市政府教育局等相關單位人士，共同針對永續教育進行精采對談交流。

「比起提供孩子煙火式的一次性活動，不如讓環境教育成為他們的日常。」執行長盧功偉以黑松教育基金會三大計畫為例，「愛地兒點子計畫」從班級出發，讓老師運用設計思考教學法發想教案；「綠+校園生態計畫」從班級到學校，將臺美生態學校認證引入校園，陪伴學校發展出具特色的生態課程；「黑松尋。耕課程計畫」則深度挖掘在地特色，梳理出校本特色課程，讓課程永續進行、擴散到社區。

▲黑松教育基金會三大計畫，為孩子打造環境教育的日常

▲黑松教育基金會董事長張斌堂，與霄裡國小師生一同體驗埤塘生態課程。（圖／黑松提供）

盧功偉分享：「當學校以環境教育形成「校本特色課程」，即便校內教職人員更迭，環境特色教育仍可一屆一屆地傳遞下去。」基金會以黑松中壢廠所在地－桃園出發，陪伴學校取得臺美生態學校認證，幫助桃園成為全台榮獲最多「綠旗」的縣市，桃園市教育局專委林光偉期許：「桃園市目前有50多間綠旗生態學校，未來將透過鼓勵機制，讓生態學校持續蓬勃發展，成為全臺標竿。」

包括：桃園市教育局專委林光偉、天下教育基金會執行長凌爾祥、孩子的書屋執行長陳彥翰、桃園市霄裡國小主任李士豪共同參與永續教育對談交流。

ET快訊
泰國飛機墜毀！　機上5中國公民「全數罹難」
「弟，終於找到你了！」鍾欣凌與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應
吳東亮首談中信金搶親　嘆「辜家兩代交情、遺憾沒達成說服」
畫面曝！台中男帶女友回家　竟出現「25歲裸女晃UU」大錯亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前亞運女排國手雙膝「骨頭磨光」猶判死刑　中榮1手術讓她重回球場

職訓外交！　台灣助友邦9國培育倉儲物流人才

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子樂遊台中

「桃園之星」總決賽即將登場　外國觀眾有專屬抽獎大禮

黑松教育基金會三大計畫　為孩子打造環境教育的日常

桃園蓮花季即將進入尾聲　8／25前上傳美照抽收納推車！

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車　小貨車突冒煙車主自撲滅火

南投印尼國慶趣味競賽　新住民：嫁來台灣後首次重溫國慶氣氛

富岡鐵道藝術生活節8／24登場　5大亮點展客庄小鎮魅力

暖警貼心服務　尋回民眾手提包

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

高雄「粉紅保時捷」遭惡搞！全車貼滿衛生棉　警揭真相大逆轉

肯爺台灣試聽會「開唱前4天取消」　主辦證實：發生不可預期的因素

前亞運女排國手雙膝「骨頭磨光」猶判死刑　中榮1手術讓她重回球場

職訓外交！　台灣助友邦9國培育倉儲物流人才

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子樂遊台中

「桃園之星」總決賽即將登場　外國觀眾有專屬抽獎大禮

黑松教育基金會三大計畫　為孩子打造環境教育的日常

桃園蓮花季即將進入尾聲　8／25前上傳美照抽收納推車！

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車　小貨車突冒煙車主自撲滅火

南投印尼國慶趣味競賽　新住民：嫁來台灣後首次重溫國慶氣氛

富岡鐵道藝術生活節8／24登場　5大亮點展客庄小鎮魅力

暖警貼心服務　尋回民眾手提包

台灣正在餵養獨裁巨獸　破解民進黨侵蝕民主招數

《魔獸世界》地心之戰特展降臨高雄　超誠意中配搶先體驗逃離達拉然VR

116歲日本奶奶接棒「世界最長壽」　每天最愛2飲食！長青秘訣曝光

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

36歲景甜《四海重明》演少女被批出戲！　陸媒分析：資源恐降級

123國參與Voice of Global South Summit　印度再展成為全球南方國家領導者的決心

新新併換股比例藏玄機　金融業：中信金搶親有空間

快訊／台南市歸仁深夜傳工廠火警　塑膠原料倉庫全面燃燒一片火海

快訊／台南300坪「塑膠粒倉庫」全面燃燒　超巨黑煙衝天擴散周圍

4飯店集團暑假賣況曝！不只花蓮、墾丁慘　台中新旅宿住房率僅5成

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

地方熱門新聞

前亞運女排國手雙膝骨頭磨光　中榮1手術讓她重回球場

桃園之星總決賽將登場　外國觀眾有抽獎大禮

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子遊台中

職訓外交　台灣助友邦培育倉儲物流人才

桃園蓮花季　8/25前上傳美照抽收納推車！

黑松教育基金會　為孩子打造環境教育的日常

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車

北竿男高血壓危急　海巡消防合力接駁送醫

台中東勢牛稼莊主廚許願台北花博奪牌

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

首爾號行動餐車抵員林　環島義煮伴樂曲開吃

台南市安南區傳闖紅燈傳連環車禍幸無人傷亡

屏東縣內埔男商店徘徊　警急伸援手

更多熱門

相關新聞

海巡署聯手台中港務分公司　推廣海洋教育

海巡署聯手台中港務分公司　推廣海洋教育

為落實行政院「向海致敬」政策，海洋委員會海巡署中部分署於今（20）日，與台灣港務股份有限公司台中港務分公司舉行海洋文教推廣合作意向書簽署活動，由分署長王正信與總經理陳榮聰簽署合作意向書，期能透過梧棲海洋驛站與台中港環教中心交流合作方式，增進與民眾的互動，讓海洋文教更貼近大眾生活。

虎尾科大桌遊「永續擇學家」　 融入小學氣候變遷教育

虎尾科大桌遊「永續擇學家」　 融入小學氣候變遷教育

額滿國小不敵少子化「面臨減班」　家長幫忙招生：盼留住好師資

額滿國小不敵少子化「面臨減班」　家長幫忙招生：盼留住好師資

狂賀　花蓮榮獲國家環境教育特優及優等獎

狂賀　花蓮榮獲國家環境教育特優及優等獎

雲林縣勇奪兩座國家環境教育獎優等

雲林縣勇奪兩座國家環境教育獎優等

關鍵字：

黑松教育基金會環境教育盧功偉

讀者迴響

熱門新聞

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

李易再發雞湯文「感情逝去不須留戀」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

台新金併新光金　新名為「台新新光金控」

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

東京地鐵淹水才懂北捷麻煩設計！日網紅：很用心

全紅嬋逛街買頂規iPhone！店員曝暖心細節

3年發51萬戶建照　大量交屋潮來了！房貸族剉咧等

新新併通過了！證交所：台新金、新光金明恢復交易

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

更多

最夯影音

更多

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面