馬化騰：民營企業有光明前景　中國經濟必乘風破浪

▲騰訊董事長、執行長馬化騰 。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共官媒《人民日報》12日刊登了騰訊董事長、執行長馬化騰的專訪，馬化騰強調，一攬子增量政策推出後，廣大企業感受到推動經濟回升向好的決心，「相信民營企業一定會有光明的前景，中國經濟一定會乘風破浪、奮力前行。」

馬化騰表示，近期，一攬子增量政策持續推出，聚焦當前經濟運行中的痛點堵點，全面回應市場呼聲，讓廣大企業感受到推動經濟持續回升向好的堅強決心，也堅定了大家乾字當頭、勇往直前的信念。

馬化騰指出，民營經濟促進法立法推進等一系列法律制度建設，為民營企業輕裝上陣提供了良好法律制度保障，「增強宏觀政策取向一致性、推動政策落地見效的組合拳，真正形成了政策合力，讓企業更好地集中精力做好主業，安心發展。」

馬化騰提到，互聯網等數字技術產業，在提振經濟中承擔著重要責任，這些年來積極響應國家擴大內需的部署，在發展數字消費上積極探索，著力打造更豐富的消費場景、模式和業態。

馬化騰指出，「接下來，我們還要在政策鼓勵的方向上加大投資投入，弘揚企業家精神，把技術創新、產業升級深度連接在一起。」

馬化騰說，近年來，諸國互聯網企業的整體合規水平、發展質量、內部管理水平和社會貢獻度有了很大提升，「站在新起點上，我們要全面提質增效、優化業務佈局，推動業務健康可持續性發展。」

馬化騰強調，「在黨和政府領導下乾字當頭、眾志成城，相信民營企業一定會有光明的前景，中國經濟一定會乘風破浪、奮力前行。」