馬化騰：騰訊號稱最大遊戲公司　去年卻無所適從、毫無建樹

▲騰訊遊戲。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊董座、執行長馬化騰近日在公司年會上表示，騰訊號稱全球最大的遊戲公司，但過去一年卻無所適從、毫無建樹，推出的新品沒有想像中那麼好，「不能躺在功勞簿上、不進則退。」

馬化騰在致詞時指出，遊戲是公司的王牌業務，騰訊號稱全球最大的遊戲公司，但好像是躺在成功的功勞簿上，過去一年内受到了很大挑戰，「新生代遊戲公司層出不窮，從玩法類到内容類的轉變一時無所適從，友商不斷產出新品，我們就好像毫無建樹的感覺，也推出了新品，但沒有想像中那麽好。」

馬化騰也提到了近期上線的主打遊戲《元夢之星》，他說，「雖然推出的較晚，但它對我們來說不僅是一款遊戲，還具有偏社交的成分，這本身就是我們的大本營陣地，肯定要全力以赴，而且要求所有業務結合，探索共同發展。」

馬化騰直言，遊戲出海其實是公司目前出海國際化的最大希望，過去幾年，在海外大 IP 遊戲公司的手遊研發、網路運行運營等方面，公司發揮了一定優勢、建立了口碑，「我們希望在軟體和遊戲研發方面橫向做透、做紮實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬體廠商爲敵，更關鍵的還是找準自己的主業並聚焦，這樣更有勝算。」

馬化騰說，現在他們像打了雞血一樣振奮起來，恢複到當年在遊戲行業如何從十幾名開外一步一步走上來這個過程，「回想創業艱難的過程就會有鬥志，不能躺在功勞簿上、不進則退。」

另外，馬化騰也提到，AI是去年全產業甚至全世界的重點，他們總算能跟上第一陣列，雖不能算最領先，但至少沒有太落後，「我覺得後面還要結合我們的場景把AI混元大模型應用到各個場景中，短期内一兩年内感覺不會有一個純原生 AI大的應用，應該還是要結合到我們的所有產品內效率提升。」