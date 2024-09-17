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騰訊馬化騰重奪陸首富寶座　440億美元超越農夫山泉鐘睒睒

▲▼騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰 。（圖／CFP）

▲騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「彭博億萬富翁指數」最新數據顯示，騰訊控股有限公司聯合創始人、CEO 馬化騰重新登上大陸財富排行榜榜首，成為新一位達此成就的科技業巨頭。榜單顯示，馬化騰以440億美元（1.4兆元新台幣）的身家，超越「霸榜」許久的農夫山泉創始人鐘睒睒，鐘睒睒則和同樣在新科技領域佔有一席之地的字節跳動創辦人張一鳴位居二三名。

▲騰訊馬化騰在即時榜單中超越鐘睒睒成為大陸首富。（圖／翻攝彭博億萬富翁指數）

▲騰訊馬化騰在即時榜單中超越鐘睒睒成為大陸首富。（圖／翻攝彭博億萬富翁指數）

根據彭博億萬富翁指數即時數據，鐘睒睒一度以426億美元的資產跌至第三位，被字節跳動創始人張一鳴（430億美元）超越。不過，兩人在即時榜單上，目前皆以430億美元的資產並列，只不過鐘睒睒的資產仍持續縮水。

外界分析，馬化騰在彭博億萬富翁指數內的資產來源主要為深圳騰訊的股份，騰訊近期在遊戲市場表現亮眼，包括「黑神話 悟空」在內的遊戲一推出便取得大熱門，身為投資方的騰訊自然獲利不菲，帶動騰訊的業績更上一層樓，進而使得馬化騰的資產翻一翻。

馬化騰曾於2020年6月登頂，成為大陸首富，目前，他在福布斯（富比世）富人榜中的大陸富豪排行仍然位居第四，榜首仍為鐘睒睒，二三名則是張一鳴和拼多多的黃崢。
 

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