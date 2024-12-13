　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟民進黨「綠共」卡雙城論壇　趙少康嗆賴清德：小鼻子小眼睛的格局

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市與上海市的雙城論壇即將登場，然而，過程卻風雨不斷，現在又傳出陸委會未通過上海市台辦主任與上海媒體團來台的審核。對此，前中廣董事長趙少康今（13日）痛批，民進黨卡市台辦主任來台，就是想刷存在感，展現一下「雙少數」政府的官威，難怪被說是「綠共」，並狠嗆，賴清德的格局和作風小鼻子小眼睛。

趙少康提到，「台北上海雙城論壇」今年是第15屆，因為中央的掣肘，也是辦得最難看的一屆。趙少康指出，賴清德政府大街放話、小巷核准，又在最後一刻下陰招，居然不讓上海市代表團的市台辦主任金梅以及9位隨團的大陸記者來台，到底誰才是共產黨？

趙少康說明，今年雙城論壇輪到在台北舉辦，一拖再拖，好不容易要在這個月17號登場，陸委會先是放話警告要兩岸氣氛好才會核准，原則通過了，又在昨天晚上通知台北市政府，拒絕上海媒體、新任市台辦主任來台，審核過程充滿惡意與不友善，兩岸氣氛不好，是誰的責任？

為此，趙少康更直言，賴政府不斷營造大陸對台灣充滿惡意的氛圍，除了對內宣傳中共發動史上最大的「假軍演」，直接被美國戳破，就是想為阻撓雙城論壇鋪陳，但是共軍的例行性演訓也已經在昨天結束了，就算找不到藉口卡雙城論壇了，還是粗暴的封殺隨團記者到台灣採訪。

趙少康進一步痛批，難怪民進黨被說是「綠共」，查水表箝制人民言論、為了鞏固政權關媒體、限制記者採訪，紅共怎麼比得上綠共。

趙少康強調，雙城論壇已經辦了14屆，市台辦主任隨團早就是慣例，民進黨小鼻子小眼睛，今年突然卡市台辦主任來開會，也就是想刷刷存在感，展現一下雙少數政府的官威，更不能讓台北市政府太順風順水，格局之小，果然是賴清德的作風。

不過，陸委會稍早說明，針對上海市台辦與上海媒體團審核未過的原因在於，國台辦公布「懲獨22條」後，對我在陸與赴陸國人構成嚴重人身安全風險，政府對中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與我民選政府溝通對話。

至於，上海市媒體團的部分陸委會則表示，係因政府認為此團與論壇舉辦的關聯性並不高，且目前陸媒在台駐點記者共計有8家、12人，已可充分進行採訪事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
書房火災來不及逃！陸37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕
第三次世界大戰將近！　巴西靈媒預言：非傳統戰場衝突
韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓熱跳〈APT.〉
幫100男粉吞吐！百人斬後才知「口愛會染愛滋」　她當場崩潰
害腸穿孔遭剖腹留長疤！網美怒控禾馨手術失誤　執刀醫回應了
劍指王義川！　立院表決通過成立「通訊遭非法監控調查委員會」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟民進黨「綠共」卡雙城論壇　趙少康嗆賴清德：小鼻子小眼睛的格局

劍指王義川！　立院表決通過成立「通訊遭非法監控調查委員會」

快訊／原民會組織法三讀！　主委山地與平地輪流當、委員改無給職

轟「雙城論壇」封殺陸官員媒體來台　郝龍斌：怎麼比大陸還封閉？

禾馨診所爆醫療糾紛　子宮肌瘤手術竟併發「腸穿孔、腹膜炎」

行政院霸凌通報平台上線　具名申訴、權責單位需3天內回報

「重度失能者家庭」免繳就安費今付委　葉元之：符合就安基金初衷

北檢傳喚柯前幕僚張益贍　本人發聲：檢廉掌握資訊多、到了收尾階段

快訊／防假球！運產條例三讀　為簽賭妨害賽事公平處7年重刑、罰3千萬

曝黃國昌「躲到2樓記者席」開直播　綠委酸：被王義川嚇到不敢在議場

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

轟民進黨「綠共」卡雙城論壇　趙少康嗆賴清德：小鼻子小眼睛的格局

劍指王義川！　立院表決通過成立「通訊遭非法監控調查委員會」

快訊／原民會組織法三讀！　主委山地與平地輪流當、委員改無給職

轟「雙城論壇」封殺陸官員媒體來台　郝龍斌：怎麼比大陸還封閉？

禾馨診所爆醫療糾紛　子宮肌瘤手術竟併發「腸穿孔、腹膜炎」

行政院霸凌通報平台上線　具名申訴、權責單位需3天內回報

「重度失能者家庭」免繳就安費今付委　葉元之：符合就安基金初衷

北檢傳喚柯前幕僚張益贍　本人發聲：檢廉掌握資訊多、到了收尾階段

快訊／防假球！運產條例三讀　為簽賭妨害賽事公平處7年重刑、罰3千萬

曝黃國昌「躲到2樓記者席」開直播　綠委酸：被王義川嚇到不敢在議場

韓男闖公寓殺陌生人　「用屍體指紋」貸款上百萬！檢方公開長相

川普擬先出招！加強軍事施壓　阻伊朗製造核武

馬化騰：民營企業有光明前景　中國經濟必乘風破浪

健身房一票「美背、深溝妹」他練到苦笑！妹子們驚曝：可以看

美東罷工升溫！美西線15日要漲2000美元　SCFI上漲5.67%

台南派出所長當綠能蟑螂遭收押　理由曝光：涉3罪恐逃亡串證

航班過境費每架多收3500　明年3月實施「年收入增6億元」

賓士「AMG性能電動休旅」預告！馬力破千匹、4門轎跑明年同步亮相

從小被霸凌到大「露齦笑」！　牙冠增長術讓女子獲新生

超諷刺！煙油店分裝喪屍煙彈　包裝盒還印「有害幼童健康」警語

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

見柯文哲滿頭白髮　王世堅嘆4字

蔡其昌讚台鋼成長快速「有可能提前討論第七隊」　第二顆蛋最佳地點曝

迎接史上最高跨年人流！　李四川曝散場路線圖：免費搭綠線回家　

直擊／綠霸佔主席台！王美惠怒拔麥克風　議事人員急修15分鐘

就安基金被亂花　朝野共識預算砍3億

快訊／防假球！運產條例三讀　為簽賭妨害賽事公平處7年重刑、罰3千萬

戰犯是黃珊珊？朱蕙蓉曝檢方特別點她

劍指王義川！　立院表決通過成立「通訊遭非法監控調查委員會」

黑熊學院認「用陸製空拍機」　黃揚明：不去查一下誰被統戰嗎

藍營控找「馬維拉」救援謝宜容霸凌　蘇巧慧還原受訪內容：別斷章取義

黑熊學院用陸製空拍機拍「守護台灣」　徐巧芯諷：募款完錢再給大陸賺

北檢傳喚柯前幕僚張益贍　本人發聲：檢廉掌握資訊多、到了收尾階段

曝黃國昌「躲到2樓記者席」開直播　綠委酸：被王義川嚇到不敢在議場

AIT：中共軍事活動程度已達大型軍演！　呼籲勿破壞和平穩定

更多熱門

相關新聞

轟「雙城論壇」封殺陸官員媒體來台　郝龍斌：怎麼比大陸還封閉？

轟「雙城論壇」封殺陸官員媒體來台　郝龍斌：怎麼比大陸還封閉？

「雙城論壇」將於17日舉行，傳出原隨團的上海市台辦主任金梅，以及9名大陸媒體記者審核未能通過。陸委會今（13日）回應，陸方公布「懲獨22條」後，政府對中共重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿。對此，前台北市長郝龍斌表示，雙城論壇的限制，才是大陸統戰最好的題材，陸委會如今小鼻子小眼睛，主要就是不希望跟大陸交流，台灣自詡自由民主，怎麼做得比大陸還封閉保守？

上海台辦主任來不了　陸委會：嚴格審查抗議懲獨

上海台辦主任來不了　陸委會：嚴格審查抗議懲獨

家長們注意！中國「空氣針」玩具入台　綠議員曝可能造成外傷

家長們注意！中國「空氣針」玩具入台　綠議員曝可能造成外傷

兩岸共識求不到　川普坐收漁翁之利！

兩岸共識求不到　川普坐收漁翁之利！

雙城論壇陸方10人不能來！　洪孟楷：政府不想兩岸交流就下令

雙城論壇陸方10人不能來！　洪孟楷：政府不想兩岸交流就下令

關鍵字：

懲戒台獨中國國台辦雙城論壇趙少康賴清德

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

曾豪駒一軍職務曝光！振總也調動

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

被林明禎放鳥！　導演酸見鬼後再發聲

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

更多

最夯影音

更多

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面