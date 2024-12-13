轟民進黨「綠共」卡雙城論壇　趙少康嗆賴清德：小鼻子小眼睛的格局

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

台北市與上海市的雙城論壇即將登場，然而，過程卻風雨不斷，現在又傳出陸委會未通過上海市台辦主任與上海媒體團來台的審核。對此，前中廣董事長趙少康今（13日）痛批，民進黨卡市台辦主任來台，就是想刷存在感，展現一下「雙少數」政府的官威，難怪被說是「綠共」，並狠嗆，賴清德的格局和作風小鼻子小眼睛。

趙少康提到，「台北上海雙城論壇」今年是第15屆，因為中央的掣肘，也是辦得最難看的一屆。趙少康指出，賴清德政府大街放話、小巷核准，又在最後一刻下陰招，居然不讓上海市代表團的市台辦主任金梅以及9位隨團的大陸記者來台，到底誰才是共產黨？

趙少康說明，今年雙城論壇輪到在台北舉辦，一拖再拖，好不容易要在這個月17號登場，陸委會先是放話警告要兩岸氣氛好才會核准，原則通過了，又在昨天晚上通知台北市政府，拒絕上海媒體、新任市台辦主任來台，審核過程充滿惡意與不友善，兩岸氣氛不好，是誰的責任？

為此，趙少康更直言，賴政府不斷營造大陸對台灣充滿惡意的氛圍，除了對內宣傳中共發動史上最大的「假軍演」，直接被美國戳破，就是想為阻撓雙城論壇鋪陳，但是共軍的例行性演訓也已經在昨天結束了，就算找不到藉口卡雙城論壇了，還是粗暴的封殺隨團記者到台灣採訪。

趙少康進一步痛批，難怪民進黨被說是「綠共」，查水表箝制人民言論、為了鞏固政權關媒體、限制記者採訪，紅共怎麼比得上綠共。

趙少康強調，雙城論壇已經辦了14屆，市台辦主任隨團早就是慣例，民進黨小鼻子小眼睛，今年突然卡市台辦主任來開會，也就是想刷刷存在感，展現一下雙少數政府的官威，更不能讓台北市政府太順風順水，格局之小，果然是賴清德的作風。

不過，陸委會稍早說明，針對上海市台辦與上海媒體團審核未過的原因在於，國台辦公布「懲獨22條」後，對我在陸與赴陸國人構成嚴重人身安全風險，政府對中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與我民選政府溝通對話。

至於，上海市媒體團的部分陸委會則表示，係因政府認為此團與論壇舉辦的關聯性並不高，且目前陸媒在台駐點記者共計有8家、12人，已可充分進行採訪事宜。