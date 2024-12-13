雙城論壇陸方10人不能來！　洪孟楷轟：政府不想兩岸交流就下令

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台北上海雙城論壇17日正式登場，但今（13日）傳出，上海訪團有10人「審核未過」無法出席。國民黨立委洪孟楷開轟，如果民進黨真的認為兩岸不需要交流，請中央直接下令，停止兩岸任何交流，否則陸委會核准的、同意的，還要攻擊台北市政府，沒有道理。

針對傳出陸委會封殺上海台辦主任、陸媒來台，台北市長蔣萬安說，他之前就有說過，去年率團到上海去受到很好接待，進行市政交流非常順利，今年上海團來102人，也希望用同等待客之道，讓他們全團進到台北，順利進行市政交流，「今天這樣的結果，我們很遺憾，我們要對民主韌性有信心，開大門走大路 」。

洪孟楷說，陸委會的審查應該由陸委會來負責、說明，到底為何記者朋友要隨團過來會被被拒，陸委會考量理由是什麼？如果兩岸能夠開大門走大路，讓更多訊息公開透明溝通，絕對對於兩岸交流是好事一件。

洪孟楷表示，雙城論壇行之有年，每年交流互訪能夠更讓彼此民眾了解，讓兩個城市提升城市治理，絕對是利大於弊，希望主管機關陸委會好好對外說明。不要再用側翼、網軍攻擊，一方面正向看待，另一方面又用網軍攻擊，兩面手法玩不膩嗎？

洪孟楷強調，如果民進黨真的認為兩岸不需要交流，請中央直接下令，停止兩岸任何交流，否則陸委會核准的、同意的，還要攻擊台北市政府，沒有道理。