轟「雙城論壇」封殺陸官員媒體來台　郝龍斌：怎麼比大陸還封閉？

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

「雙城論壇」將於17日舉行，傳出原隨團的上海市台辦主任金梅，以及9名大陸媒體記者審核未能通過。陸委會今（13日）回應，陸方公布「懲獨22條」後，政府對中共重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿。對此，前台北市長郝龍斌表示，雙城論壇的限制，才是大陸統戰最好的題材，陸委會如今小鼻子小眼睛，主要就是不希望跟大陸交流，台灣自詡自由民主，怎麼做得比大陸還封閉保守？

郝龍斌表示，台北上海雙城論壇17日正式登場，原本要隨團的上海市台辦主任及9位大陸媒體記者直接審核不過，形同被陸委會「直接封殺」。

郝龍斌表示，民進黨心態是不希望陸方來，只是不願意承擔破局責任，陸委會說軍演狀況惡劣，不排除延後或者停辦雙城論壇，結果「根本沒有軍演這回事」，民進黨用軍演做抗中保台大内宣，甚至用軍演給雙城論壇設路障企圖明顯。

郝龍斌直言，如今沒有軍演，不讓台辦主任和媒體來台，是擔心大陸媒體和台辦對台統戰嗎？在2016年前，一年有400萬大陸人來台，其中有比台辦主任層級高、甚至高階中共官員都來台，也沒有所謂統戰或國安問題。

郝龍斌批評，陸委會如今小鼻子小眼睛，包括陸生來台、雙城論壇都搞成統戰、國安問題，主要就是不希望跟大陸溝通交流。

郝龍斌指出，美國總統當選人川普跟大陸國家主席習近平，都要見面交流，川普說「不光只跟友好者交流，競爭者更要交流」。用任何理由，阻礙交流，阻礙雙城論壇，讓大陸人不能來台灣，除了凸顯我方無信心外，沒有任何好處。

最後，郝龍斌強調，現在台灣人到大陸，大陸沒有像我方這樣設限，台灣自詡是自由民主，怎麼做得比大陸還封閉保守？不讓大陸官員媒體來台，等於是給了大陸統戰最好的機會和理由。

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