上海台辦主任來不了雙城　陸委會：嚴格審查以抗議「懲獨22條」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

「雙城論壇」將於17日舉行，傳出原要隨團的上海市台辦主任金梅，以及9名大陸媒體記者的審核未能通過。對此，陸委會13日下午回應，國台辦公布「懲獨22條」後，對我在陸與赴陸國人構成嚴重人身安全風險，政府對中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與我民選政府溝通對話。

陸委會表示，在中共加強對台文攻武嚇的情况下，國際社會持續關切台海與區域的嚴峻局勢之際，政府對於專案申請案件必須考量整體情勢，依照「關聯性、專業性與必要性」進行審酌。

陸委會指出，在國台辦公布「懲獨22條」，並設立舉報專線等極不友善的行為後，嚴重影響兩岸正常交流互動，並對我在陸與赴陸國人構成嚴重人身安全風險，我政府不可能坐視不管，除積極呼籲國人審慎評估赴陸風險之外，「對於中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與我民選政府溝通對話。」

另外，陸委會還說，有關上海媒體團來台一事，政府認為此團與論壇舉辦的關聯性並不高，且目前陸媒在台駐點記者共計有8家、12人，已可充分進行採訪事宜。

▼上海市台辦主任金梅。（圖／翻攝網路）

