黑嘉嘉接班人！「新圍棋女神」超仙照瘋傳　網暈炸：頂破天

▲新生代棋士俞俐均被譽為「黑嘉嘉接班人」，氣質出眾。（翻攝IG@go_fish0429）

文／鏡週刊

職業圍棋界不只有「千年一遇美女棋士」黑嘉嘉！25歲的台籍棋士俞俐均憑藉清新脫俗的氣質和精湛的棋藝，在棋壇上嶄露頭角，成為備受矚目的新一代女神，還被網上譽為「黑嘉嘉接班人」，甚至有「圍棋界小周子瑜」之稱。

一名網友在Dcard發文分享自己對下棋女生的觀察，受到兒時看動漫《棋靈王》的影響，對圍棋產生興趣，一直以來對圍棋的印象大多停留在男性棋手身上，直到看到黑嘉嘉才讓他眼前一亮，發現會下棋的女生散發著獨特的優雅氣質。

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▲俞俐均在社群曬出古風照，仙氣逼人。（翻攝IG@go_fish0429）

原PO認為會下棋的女生往往給人一種優雅沉靜的印象，知名的棋士黑嘉嘉優雅氣質眾所皆知，被譽為「黑嘉嘉接班人」的新生代棋手俞俐均也不惶多讓，原PO分享俞俐均的多張美照，從專注對弈的女神姿態，到日常生活親和力十足的鄰家女孩形象，無不展現出她多樣的魅力。

▲棋士俞俐均15歲就成為職業棋士，美貌與棋藝並重，有「圍棋界小周子瑜」的封號。（翻攝IG@go_fish0429）

貼文一出，不少網友紛紛加入討論俞俐均的仙氣美照，「身為女生真的覺得她也蠻氣質的」「身為女生都忍不住想多看幾眼」「顏值氣場全滿分」「三個字，太正了」「頂破天」；還有粉絲誇讚：「她的棋風是戰鬥型的，很厲害」。

俞俐均4歲開始接觸圍棋，9歲時立志成為職業棋士，並一路披荊斬棘。13歲成為台灣最年輕的女子業餘七段棋士，15歲更晉升職業棋壇，創下最年輕職業初段的紀錄。近年來，她屢獲佳績，包括2020年女子最強圍棋戰冠軍，棋藝精湛。除了在國內賽場上大放異彩，俞俐均也曾赴韓國深造，不斷精進棋藝。如今，這位年僅25歲的職業四段棋手，已成為台灣圍棋界的明日之星，備受矚目。



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