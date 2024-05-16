「慶祭」校園演唱會5／21文大登場　新生代歌手等你一起嗨翻天

圖、文／中國文化大學提供

由中國文化大學大眾傳播學系主辦的校園公益演唱會「慶祭」今年即將邁入第二屆，預計於5/21（二）下午3:00至晚間7:30於文化大學大孝館登場，邀請新生代主持新秀派翠克、新生代創作歌手「派偉俊」、「李浩瑋 Howard Lee」、香港獨立音樂人「Tyson Yoshi」、人氣嘻哈歌手「HowZ」熱血開唱，除了演唱會外，活動現場還有園遊會，預計將吸引超過2,000名師生參加。

中國文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平表示，去年「慶祭」演唱會深受師生們喜愛，今年再次感謝永慶房屋的熱情贊助，讓年輕人可以舉辦自己的活動、唱自己的歌，因此，本次演唱會的卡司也充滿亮點，有文化學生組成的獨立樂團悖論式、新生代女舞團T.O.Y、新生代創作歌手派偉俊、香港獨立創作歌手Tyson Yoshi、暖男系饒舌歌手HowZ以及入圍過金曲獎最佳新人的李浩瑋 Howard Lee，主持方面則由號稱信義權志龍、同時也是文化校友的派翠克擔任全場主持。

▲2024慶祭演唱會邀請新生代歌手5月21日在文化大學熱情開唱。

此外，郭文平也表示，這次的活動也深具教育意義，因為「慶祭」並非由外部公關或活動公司承接，完全是由公關活動計畫主持人李貞怡老師所授課程帶領大眾傳播學系學生一起協力完成，是一場展現青春活力的校園演唱會，更顯示出文化大學新傳學院教學風格活潑、同學學以致用並具有高度的執行能力，事實上，新傳學院自民國78年成立迄今，培育無數優秀校友，在新聞、廣告、公關等各領域均有傑出表現，文化大學已是培養當代傳播人的重要推手。





▲2023慶祭演唱會邀請孫盛希等藝人獻唱 吸引上千師生同歡。

大傳系李貞怡老師也指出，「慶祭」演唱會為公益性質，自即日起至5/20（一）上午10:00至下午3:00至文化大學大成館2樓大傳系辦取票外、也可以在活動現場取票免費入場，當天除了演唱會外，從下午3點到5點還有園遊會，現場攤位眾多，包含潮流服飾、香氛蠟燭、項鍊飾等等。

同時，活動現場還有可樂果、荷卡等食品大廠提供的贈品供師生免費索取，憑門票還能參加21日演唱會當天的抽獎，精采好禮有Switch任天堂續航力加強版主機、Apple HomePod mini、小米無線吸塵器；如和本次贊助商永慶房屋看板合影上傳社群，並到永慶與慶祭官方粉絲頁按讚留言，還有機會抽中連鎖餐飲品牌餐券與超商禮券！活動詳情請見：https://www.instagram.com/ycxpccu_521