北檢傳喚柯前幕僚張益贍　本人發聲：檢廉掌握資訊多、到了收尾階段

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案、政治獻金案，北檢持續偵辦，今（13日）傳喚前民眾黨中央黨員、柯昔日幕僚張益贍作證，釐清民眾黨決策與財務管理機制。對此，張益贍表示，身為公民，有作證義務，在偵查庭當中答應檢察官不對外說明細節，不針對細節部分做說明。他強調，檢廉目前所掌握的資訊比外界更多，大致上到了收尾階段，所以對相關事證找知情人證做最後的確認。

張益贍表示，關於本人今日赴北檢以證人身份約詢相關說明如下。第一，本人今日上午十時，接受柯文哲案承辦檢察官林俊言，針對目前掌握到的相關事證，以證人身份進行約詢了解。

張益贍表示，第二，身為公民，有作證的義務，雖然證人不受偵查不公開約束，但在偵查庭當中答應林俊言檢察官不對外說明細節。答應的事要做到，這是做人的原則，所以自己不針對細節部分做說明，避免造成檢廉辦案的困擾，希望媒體朋友見諒。

張益贍指出，第三，只能跟各位說明，檢廉目前所掌握的資訊比外界更多，而且偵辦過程非常嚴謹仔細，大致上也到了收尾階段，所以對相關事證找知情人證做最後的確認。

張益贍說，第四，內容大致上與目前外界所知關於前期政治獻金問題的相關制度及決策過程進行說明，以上報告。

▼柯文哲政治獻金案，傳前黨員張益贍作證。（圖／記者劉昌松攝）