快訊／防假球！運產條例三讀　為簽賭妨害賽事公平處7年重刑、罰3千萬

▲運動產業發展條例修法三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

朝野共同推動運動產業發展條例修法，今（13日）立法院會三讀通過，三讀條文明定以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法方式，妨害投注標的運動競技賽事公平者，處一年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元至3000萬元罰金。犯前項之罪而致重傷者，處三年以上十年以下重刑，並課以2000萬罰金。

中華隊在12強棒球賽奪冠，掀起全台棒球熱潮。不過，「館長」陳之漢自爆曾從事「球版」（地下簽賭）、賺水錢，引發議論。中華職棒工會則發出聲明「懇請政府正視運產條例修正」，以健全運動產業勞動環境，降低過去大家不願回首的故事重演的可能。

此次修法有三大重點：規範國營企業經營運動團隊時應注意性別平權、將政府輔導與補助運動員工會、團體成立法制化、重罰打假球刑責跟罰金，並擴大到運彩沒有開盤賽事。

此次修法增訂第7條之3，中央主管機關應制定並推動防治運動賭博政策，輔導職業與業餘運動團體，建立防治運動賭博之信託基金，以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法方式，妨害投注標的運動競技賽事公平者，處一年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元至3000萬元罰金。犯前項之罪而致重傷者，處三年以上十年以下重刑，並課以2000萬罰金。

綠委陳秀寶表示，12強奪冠時舉國歡騰，多少被假球案傷害的球迷願意再次回到球場，自己清楚假球案傷口不曾癒合，也記得球迷們傷心眼淚，不分黨派共同努力下，針對簽賭行為祭出刑期及罰金，讓不肖分子不敢再脅迫球員，讓傷痛停止也不再發生，讓職業運動員們未來可以放心比賽，也請球迷們重新相信球員。

洪孟楷表示，走過這些風風雨雨到今年十二強，看到更多國人關心體育，要有更堅強態度讓運動正常發展，今年是選手周思齊引退，這也是送他退休的最好禮物。吳春城指出，今天是草根修法大勝利，看到各個工會為這件事情奔走，感謝中華職棒、台灣職籃、女子足球工會的奔走與努力。