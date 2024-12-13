民眾黨支持度僅剩5.7%　吳子嘉斷言泡沫化：找不到理由能谷底反彈

▲柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，近日名嘴更爆料，民眾黨內部民調顯示，11月支持度下滑到5.7%。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉12日表示，柯文哲在政治上只有一個理由就是「得罪賴清德」，社會對於柯文哲案的結果似乎不意外，最荒謬的是，民眾黨一點都不驚訝。他強調，但民眾黨支持度下滑到5.7％，讓他很意外，等於這個黨已經「泡沫化」，民眾黨卻沒有一個人考慮以後形象，現在趨勢正往破產方向走，找不到一個理由讓這個黨谷底反彈。

吳子嘉於節目《新聞千里馬》表示，當然相信台灣司法是公平公正的，但是不得不了解到柯文哲在這個事件，都不斷在挑戰政治對手賴清德，從法律上看柯文哲可以找到很多理由，從政治上看只有一個理由「得罪了賴清德」。

吳子嘉表示，而且柯文哲得罪的方法，更是賴清德沒辦法忍受的，第一，就是在總統大選，用假民調騙大家有可能會當選，影響到賴清德年輕人得票率大幅下滑，這讓賴清德沒辦法忍受，用詐術用欺騙的方式，讓賴的選票得到不公平的結果，這是第一件事情。

吳子嘉說，第二，柯文哲在開票之夜，馬上宣布2028再戰，等於是讓賴總統面臨威脅，第三，台灣民眾黨在立法院的表現，處處都是「反賴」作為目標，自己綜合柯文哲過去跟未來都是不斷跟賴清德做對。

吳子嘉再說，自己講得都是非常人性化的事情，只是在政治上，幫柯文哲還有賴清德做個簡單的盤點，盤點的結果就讓北檢現在的反應變得很正常，有點帶風向的味道，社會對於柯文哲案的結果似乎不意外。

吳子嘉再說，尤其最荒謬的是，民眾黨現在一點都不驚訝，今天應該是要痛心疾首、表現高度熱情，怎麼可以接受柯文哲已經羈押4個月，地方法院還要繼續押下去，結果現在竟然沒有人能幫柯文哲報仇，真的很荒唐。

接著，吳子嘉提到，民眾黨民調是順序下滑，本來就是小黨，受訪者表態率就會比兩大黨低很多，加上最近紛擾那麼多，現在支持度下滑到5.7％，憑良心講，這讓他很意外，等於這個黨已經「泡沫化」了。

吳子嘉指出，如果民眾黨今天在2026選議員，還認為在每個選區都必然有1席，其實非常危險，現在民眾黨是有負面因素、反面聲量的黨，在社會上更是遭到唾棄的政黨。

最後，吳子嘉強調，這非常危險，且想要得票、生存都非常困難，必須要做非常大的動作洗刷形象，可是民眾黨現在沒有一個人，考慮到這個黨以後的形象怎麼辦，所以這個黨應該是泡沫化了，民眾黨的趨勢是往破產方向走，持續下滑，找不到一個理由讓這個黨谷底反彈。

▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）