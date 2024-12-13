快訊／柯文哲涉貪將偵結！檢逐一提訊被告　沈慶京戴漁夫帽出庭

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城圖利、政治獻金侵占等案，經過半年多的調查後，已經開始著手撰寫結案書類，為了確認相關被告供述，本周以每天1人的方式，逐一提訊柯文哲等在押被告，13日下午輪到威京集團主席沈慶京，沈慶京戴著漁夫帽，由法警推著輪椅進入偵查庭應訊。

▲在押的沈慶京13日被檢察官借提應訊時，戴著漁夫帽遮住臉孔。（圖／記者劉昌松攝）

北檢5月間根據民眾告發，分案調查柯文哲在北市府任內，核准威京集團齊下京華城改建容積率840%，是否有外傳非法圖利20%的獎勵容積，8月間，又爆發柯文哲競選總統時的政治獻金專戶申報帳冊造假疑案，北檢由忠組主任檢察官江貞諭率領專案小組同步進行調查。

專案小組查出沈慶京涉嫌為了爭取京華城容積，行賄台北市議員應曉薇，另外以人頭捐款方式，贈與210萬元政治獻金給柯文哲，而柯文哲除指示前副市長彭振聲以PM身分指導容積審議，另透過大帳房李文宗調度木可公關公司等民眾黨相關組織的資金。

檢察官認定北市府圖利京華城111億元，以向法院聲請查扣京華城所在土地，以及木可公關名下帳戶資金3883萬元，而柯文哲等5名主要被告，則從8月底開始，分別被依貪污行收賄，以及偽造文書、侵占、背信等罪名遭檢察官聲押禁見獲准至今，其中沈慶京、應曉薇的押期將在12月底屆滿且不能再續押，檢察官已開始分工撰寫結案書狀。