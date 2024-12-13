詐騙早已網路化　員警竟「還在用傳真機」阻詐！律師給1建議

▲律師贊同做打詐系統。（示意圖／pexels）



記者施怡妏／綜合報導

政府打詐越打越詐，國民黨立委葉元之爆料，有基層警察抱怨，在凍結詐騙帳戶時，仍需透過傳真機向銀行通報，不僅效率低下，更延誤銀行凍結詐騙帳戶時機，加重受害人財產損失。律師林智群也感嘆，詐騙手法已經網路化，「我們還在搞傳真？」

林智群在粉專發文，贊同葉元之說的「數發部應該建立一個有效率的打詐系統」，近年來詐騙案件頻繁，警察每年凍結大量收款人頭帳戶，卻需要一家一家銀行進行通報，這樣的方式緩不濟急，「詐騙手法已經網路化，我們還在搞傳真？」

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林智群建議，數發部應建立一個帳戶通報警示系統，與所有銀行連線，警方可以通過這個系統即時通報各銀行，決定要「凍結」或「解凍」哪個帳戶，並記錄凍結帳戶的時間及案號，方便事後追蹤該凍結動作是否合法、必要；此外，若有民眾疑似被詐騙匯款，也能在系統上註記，提醒各金融機構注意，從而更有效地防範詐騙行為。

林智群進一步指出，也應給被凍結帳戶的民眾救濟權利，「不然每次凍結，都要等到案件結束（通常是好幾年後），影響民眾權益這麼大的公權力行使，卻沒有給民眾救濟途徑，很不應該」。不過，林智群坦言，建立這個系統不可能9個月就完成，且是否已有法律授權銀行提供客戶帳戶資料給警方或數位部，這部分也是需要確認的。