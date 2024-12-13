南韓下屆總統誰最適任？　民調：李在明37%大勝執政黨魁

▲李在明是現任共同民主黨黨代表及韓國國會議員。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓國會將於明（14）舉行總統尹錫悅彈劾表決，這也讓外界開始關注下一任南韓總統將由誰出任。最新民調顯示，在野黨共同民主黨代表李在明成為最適合成為下屆總統人選，支持度37%，執政黨代表韓東勳7%，前法務部長曹國6%。

韓媒News1委託民調專門機構Embrain Public在10日針對全國1005名18歲以上族群進行調查「誰最適合擔任下屆總統」，民調結果12日公布，由李在明取得壓倒性第一名，擁有37%支持度，大幅領先其他人。在所有年齡層之中，李在明的支持度都勝過其他人選，特別是在40多歲及50多歲族群獲得近50%支持度。

排名第二者是執政黨國民力量黨代表韓東勳（7%），接著依序是前法務部長曹國（6%）、大邱廣域市長洪準杓（5%）、首爾市長吳世勳（4%）等。不過也有22%民眾認為，最適合成為下屆總統的人選從缺。

李在明是現任共同民主黨黨代表及韓國國會議員，曾任京畿道知事、京畿道城南市市長。就在今年1月2日，他在釜山接受採訪期間遭一名男性持刀攻擊，頸部受傷當場倒地，後來接受緊急手術，住院約一周後康復。