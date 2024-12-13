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尹錫悅淪「死鴨」比跛腳鴨更慘！　衛報：南韓急需新領導人

▲▼ 南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

▲ 尹錫悅7日為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅戒嚴風波引爆人民怒火，12日發表談話仍主張戒嚴正當性，即將面臨在野黨的第二份彈劾案。英國《衛報》社論分析尹錫悅處境，直言他已非「跛腳鴨」（lame duck）而是死鴨（dead duck），認為南韓迫切需要新的領導人。

《衛報》11日刊出社論，以「對南韓戒嚴令慘案看法：民主燈塔需要新的領導人」為題，說明南韓近期政治危機，「南韓總統上周試圖宣布奇怪又可怕的短命戒嚴，引起巨大混亂」，「這場危機正玷污一個從貧困中崛起的國家，而這個國家不僅成為全球貿易、投資與技術流動中心，更是亞洲罕見的民主成功故事」。

文中針對執政黨國民力量7日在國會表決中途集體離席，杯葛尹錫悅彈劾案一事批評，議員「將政黨利益置於國家與人民之上是錯誤的，不會輕易得到原諒」，呼籲議員若想延續政治生涯，在本周末的第二次表決應投下贊成票。

社論指出，「在5年任期的第2年，尹錫悅不是跛腳鴨，而是一隻死鴨」，面臨比跛腳鴨更嚴重的權力真空，現在需要的並非請辭時程，而是立刻選舉。

文末列舉南韓國內外課題，包括北韓核計畫、派兵烏克蘭及川普回鍋美國總統後的安保問題、關稅戰衝擊、人口高齡化等，認為在眼下的南韓，「可信的政治領導力比任何時候都更重要」，而南韓人已經展現他們多麼珍惜民主，「此刻應該讓他們行使這項權力」。

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