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2024國泰卓越獎助計畫！培育年輕世代築夢　擴大獎助金額達850萬創新高

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，基金會董事長黃調貴（中）、與貴賓及學子大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，國泰慈善基金會董事長黃調貴（中）、與貴賓及學子大合照。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

青年是未來的希望，而他們的夢想，就是改變世界的起點，但並不是每一位學生都能擁有理想的學習環境與資源，為了幫助更多年輕人超越自我、追逐夢想，國泰公益集團以行動力挺青年學子！12/10由國泰慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會及國泰建設文教基金會共同舉辦「2024國泰卓越獎助計劃」頒獎典禮，現場不少青年學子分享奮鬥故事與公益熱情，溫暖了在場每一位來賓！

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，會前戰鼓表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，會前戰鼓表演。

國泰慈善基金會董事長黃調貴致詞時表示：「國泰人壽成立62年，自1980年起即開始頒發獎助學金，迄今45年來從不間斷，深刻體現國泰人壽的企業理念『堅持』且『持續』去做有意義的事。而國泰慈善基金會董事長黃調貴成立的最大立意，即是發揚『取之社會、用之社會』的關鍵價值，國泰希望透過發掘更多優秀學子，引導他們挑戰自我，為社會提出更多貢獻」。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，基金會董事長黃調貴致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，國泰慈善基金會董事長黃調貴致詞。

持續多年的「國泰卓越獎助計畫」也在教育界越來越受矚目，一年比一年吸引更多學生參與，開放報名以來，吸引超過530件申請資料，遴選出130組優秀得主，總獎助學金高達850萬元，創下歷史新高。「國泰卓越獎助計畫」分為「特色獎助類」獎助青年學子針對社會議題提出具利他精神、有助社會正向改變之ESG公益提案或特色研究，「卓越學子類」扶助家境清寒、表現卓越之高中職優異學子，「卓越紀錄獎」則鼓勵2023年獲獎團隊勇敢紀錄夢想實現的每個動人時刻。

頒獎典禮當日，國泰慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢、國泰建設文教基金會董事長張清櫆、國泰慈善基金會副董事長李長庚以及多位社會賢達親臨現場，與上百位獲獎青年歡聚，共同見證榮耀時刻。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，曲全立導演頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，曲全立導演頒獎。

頒獎典禮上特別邀請《美力台灣》及《台灣超人》的導演曲全立，擔任「卓越紀錄獎」頒獎人，曲導演勉勵獲獎學子，「學習是啟發自己，分享是啟發別人」，「卓越紀錄獎」共計4組入選，獲頒3～5萬元獎助金，其中獲得「卓越紀錄獎」的《沙漠晨星，不甘屏凡》，是由一群在屏東成長後北漂唸書的學生，發現屏東資源不均，鼓勵學子留縣升學卻無法給予相應的資源，自發性組成翻閱思考教育團隊回屏東舉辦一系列營隊活動，鼓勵有理想的高中生，不要被無力和自卑絆住，先認識自己再找到方向，對家鄉土地的熱愛與無私奉獻，為他們贏得了殊榮。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，黃調貴董事長頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，黃調貴董事長頒獎。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，李明賢董事長頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，李明賢董事長頒獎。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，董事長張清櫆頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，張清櫆董事長頒獎。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，副董事長李長庚頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，李長庚副董事長頒獎。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，獲獎同學接受ETtoday訪問。（圖／記者林敬旻攝）

▲國立高雄師範大學志工團寒假服務隊獲得「特色獎助類」。

「特色獎助類」共頒發26組、最高獎助金20萬元，由國泰慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢、國泰建設文教基金會董事長張清櫆、國泰慈善基金會副董事長李長庚等人頒獎，其中獲得「特色獎助類」的國立高雄師範大學志工團寒假服務隊，已連續八年深入教育優先區，服務過六所學校，協助學生探索自我、釐清興趣及規劃未來，團隊成員詹芷欣同學表示，今年因人力不足，他們積極邀請往屆學長姐回隊，共同籌備營隊活動，她深刻感受到，不僅學生在營隊中學習成長，自身也獲得更多啟發， 她補充道，「教育優先區」資源匱乏，但學生的求知眼神卻格外炯炯有神，這份成就感與感動是難以言喻的。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，獲獎同學接受ETtoday訪問。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，師大附中學生陳有康榮獲「卓越學子」獎。

「卓越學子類」今年吸引超過300名學生報名角逐，最終選拔出100位優秀學子，每人獲頒5萬元獎學金。國泰公益集團期許青年學子即使面對困境，也能勇往直前，突破自我。師大附中學生陳有康榮獲獎項感到十分開心與幸運，他說：「這份獎學金不僅是對我的肯定，也是一種資源支持，我計畫將這筆獎金用於購買書籍和學校必要開支，剩下的交給媽媽分擔家用壓力。」他表示：「國泰的肯定讓我更有動力努力下去，未來希望能專注做好眼前的事，朝電機領域的目標邁進，考上理想學校，為未來鋪設更穩健的基礎」。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，資深行銷總監江翠霞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰人壽資深行銷總監江翠霞是支持學子的長期捐款人。

國泰不僅以實際行動扶持家境清寒的學生向上，更致力於凝聚社會善的動能，創造正向循環。國泰人壽資深行銷總監江翠霞，作為長期捐款人之一，深刻詮釋了這份社會責任，她表示：「能參與這樣的公益行動，讓我感覺自己在為社會做有意義的事，看到受助的清寒學子不僅努力向學，還成功考上理想大學，令我非常感動，我們微小的付出，卻能為他們注入正向能量，讓他們明白，有很多人在關心他們的未來」，江翠霞進一步分享，希望這些學子能珍惜獎助的機會，學習如何將這份關愛轉化為幫助他人的力量。

▲國泰卓越獎助計畫頒獎，基金會董事長黃調貴合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰慈善基金會董事長黃調貴與今年特色獎助類得主的清大同學組成Fix and Chat維修聊天室團隊合影。

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