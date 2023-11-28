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多元化校園反毒工程　國泰＋逆風　用生命故事感動學生

▲▼國泰慈善基金會反毒專案。（圖／記者周宸亘攝）

▲國泰攜手逆風劇團舉辦「同行者之路：逆風劇團2023年度特展」，國泰慈善基金會總幹事王麗秋(左2)與台灣地方創生基金會董事長陳美伶(圖中)及逆風劇團團長成瑋盛(右2)、營運長陳韋志(右1)、大隊長邱奕醇(左1)3位創辦人合影。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

國泰人壽及國泰慈善基金會積極執行「校園反毒」專案，結合多元宣導方式深入全台校園，落實無「毒」永續校園目標。為了更貼近年輕族群，國泰攜手逆風劇團於11/25假台北松菸多功能展演廳舉辦「同行者之路：逆風劇團2023年度特展」，現場不僅陳列逆風劇團8年來的努力點滴，也舉辦系列論壇活動，讓更多人有機會認識和了解反毒議題。

▲▼國泰慈善基金會反毒專案。（圖／記者周宸亘攝）

▲國泰慈善基金會總幹事王麗秋(右)與台灣地方創生基金會董事長陳美伶(左)進行「同行使命-地方創生與企業ESG同行」論壇主題。

11/25下午論壇主題「同行使命-地方創生與企業ESG同行」由逆風劇團團長成瑋盛主持，邀請國泰慈善基金會總幹事王麗秋與台灣地方創生基金會董事長陳美伶展開對談。

王麗秋說明，國泰人壽2017年與教育部合作承辦學生保險，發現毒品進入校園的問題嚴重，因此先與葉炳成教授合作「PaGamO反毒電競」遊戲及「撼動H.D.A專業特技表演團體」等，再加上國泰志工配合，讓反毒議題以生動有趣的方式，走入全台校園發揮影響力；而後國泰慈善基金會因緣際會發現，逆風劇團是以自身的生命經驗編寫成「舞台劇」前進校園進行反毒宣導，並搭配演出團員的生命故事，勉勵青年學子不染毒，與國泰推動「校園零毒」目標相契合，因此決定自2022年起攜手逆風合作以舞台劇的方式作為新的傳播媒介，一起深入校園宣導反毒。

王麗秋表示，國泰一向希望「取之於社會、用之於社會」，因此國泰慈善基金會的每個員工也都是社會的志工，看到逆風可以分享自己的生命經驗燃起學生對生命的熱情非常感動，除了反毒之外，有鑑於台灣進入高齡化社會，期待未來不只是反毒議題，也希望能與逆風劇團合作青銀共創的機會。

▲▼國泰慈善基金會反毒專案。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「同行者之路：逆風劇團2023年度特展」為逆風劇團8周年展，逆風劇團不假他人之手創作現場陳列作品。

▲▼國泰慈善基金會反毒專案。（圖／記者周宸亘攝）

逆風劇團不只是一般的校園反毒宣導，也走入矯正學校演出。陳美玲認為要讓浪子回頭，公部門能力有限，而民間企業頂多是金錢資助，還是需要有人走入基層行動補起社會安全網。有鑑於近年煙毒犯比例大增，比起教條式的宣導，透過都是「局內人」的逆風劇團可以演的真、演得令人感動，真正帶給青年影響力，她相信透過讓逆風走入矯正學校只是一個開始，希望透過公私協力讓台灣未來更美好。

團長成瑋盛表示，逆風劇團是用團員們曾身處在社會角落的視角，改編成舞台劇傳遞反毒信念與青少年分享，同時也帶領這些青少年參與青銀共創，或學習技能而走入社會為自己謀生，想成為逆境青少年生命的一道光。有了國泰支持逆風劇團到校園甚至矯正學校去分享真實故事，希望可以陪伴孩子從逆風到迎風起飛。成瑋盛感謝國泰慈善基金會願意相信逆風劇團這一群充滿叛逆與熱忱的團隊，長期支持逆風劇團培訓，有了演出的啟動資金才能讓這些生命故事好好發聲。

▲▼國泰慈善基金會反毒專案。（圖／資料照）

▲「同行者之路：逆風劇團2023年度特展」於台北松菸多功能展演廳舉辦，逆風團員共同出席。

同樣是創辦人之一、外號蝌蚪的邱奕醇則表示，過去很多藥癮者反饋反毒宣導往往缺乏共鳴難發揮影響，如今國泰贊助逆風劇團反毒劇，讓這些有同樣經驗的人用彼此熟悉的生命經驗去訴說故事才能令觀者更有感。活動當天前來支援的新田表示，從逆風劇團成立初期就加入幫忙，見證他們的成長同時也開拓了個人視野，看到8周年特展規模超越以往真的很感動，也期待逆風劇團未來更加茁壯。

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