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台灣企業永續獎出爐　台中市自願檢視報告2.0奪白金獎

▲台灣企業永續獎出爐，台中市自願檢視報告2.0奪白金獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台灣企業永續獎出爐，台中市自願檢視報告2.0奪白金獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「2024第十七屆台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比傳捷報！「2023台中市自願檢視報告2.0」(簡稱VLR 2.0)從全國各縣市中脫穎而出，榮獲白金級第一名殊榮，昨（11）日由秘書長黃崇典代表市政府出席頒獎典禮接受最高榮譽獎項。

台中市每兩年發表一版自願檢視報告，針對環境、社會及經濟三大面向全方位推動聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），至今已發表兩版自願檢視報告，並且兩版皆獲得白金級的佳績，顯見台中市永續施政成果倍獲肯定，持續邁向永續標竿城市。

黃崇典表示，VLR 2.0紀錄台中在SDGs的實踐，全面推動17項SDGs目標，檢視台中市永續發展推動成果及「活水經濟富強城市」、「友善宜居幸福城市」及「永續韌性淨零城市」三大亮點專章，呈現在經濟、社會及環境永續面向的施政績效，強化台中市施政計畫與聯合國永續發展目標的連結，將永續指標由103項增加至148項，永續計畫由106項增加至145項，與時俱進檢視施政計畫與聯合國永續發展目標的連結，並推動台中市2050淨零碳排路徑入法，將《台中市永續淨零自治條例》制定程序納入報告，強化氣候法制基礎，以實際行動參與國際氣候倡議。

黃崇典進一步表示，VLR 2.0發表至今，台中在環境、經濟及社會永續面向皆有亮眼的施政績效，顯示台中在永續發展已有不錯的佳績，但不能以此自滿，未來將繼續努力，非常感謝市府團隊的齊心合作與市民的支持，明年台中市即將發表第三版自願檢視報告，讓各界看見臺中市永續治理的成果。

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