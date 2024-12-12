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社會 社會焦點 保障人權

台中地檢署與50醫院診所簽約　犯罪被害人可減免掛號費

▲台中地檢署主任檢察官楊植鈞、法務部督導參事林嚞慧、犯保協會張斗輝。（圖／記者許權毅攝）

▲台中司法保護醫療關懷聯盟昨日在台中地檢署進行簽約儀式。（圖／台中地檢提供）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署攜手犯保協會與台中市政府衛生局、台中各大醫師公會、醫院甚至地方診所，總計50間簽署合作備忘錄，啟動「台中司法保護醫療關懷聯盟」，將提供犯罪被害人提供減免掛號費優惠，希望能夠替經濟弱勢的被害人家屬減輕負擔，簽署儀式於昨日(11日)在台中地檢署進行，圓滿成功。

▲台中地檢署主任檢察官楊植鈞、法務部督導參事林嚞慧、犯保協會張斗輝。（圖／記者許權毅攝）

▲犯保協會董事長張斗輝到場。（圖／記者許權毅攝）

▲台中地檢署主任檢察官楊植鈞、法務部督導參事林嚞慧、犯保協會張斗輝。（圖／記者許權毅攝）

▲▼法務部督導參事林嚞慧到場。（圖／記者許權毅攝）

犯保協會董事長張斗輝回憶，曾在台中地檢署服務時，有犯罪集團利用街友當人頭，這些街友也是廣義的被害人，後來跟醫療院所啟動「護民專案」成功破獲集團；當年重大案件、廣三SOGO孕婦遭槍擊，莊姓孕婦後來由慈濟醫院接手，協助入住護理之家，顯示醫療院所的重要。

▲台中地檢署主任檢察官楊植鈞、法務部督導參事林嚞慧、犯保協會張斗輝。（圖／記者許權毅攝）

▲台中地檢署主任檢察官楊植鈞替活動解說開場。（圖／記者許權毅攝）

台中地檢署表示，希望能找到台中的特色，醫療照護沒有死角，遍佈山海線、屯區以及都會市區，各家大型醫療院所、醫療中心，共築「不再看病路遙遙」、「從兒童至成年」、「零距離」之醫療關懷。

▲台中地檢署主任檢察官楊植鈞、法務部督導參事林嚞慧、犯保協會張斗輝。（圖／記者許權毅攝）

▲▼50家各大院所參與本次聯盟，昨日進行簽署儀式。（圖／記者許權毅攝、台中地檢提供）

▲台中地檢署主任檢察官楊植鈞、法務部督導參事林嚞慧、犯保協會張斗輝。（圖／記者許權毅攝）

台中地檢署說，本活動邀請台中市醫師公會、大台中醫師公會、台中市診所協會、 大台中診所協會、台中市牙醫師公會、大台中牙醫師公會、台中市中醫師公會、大台中中醫師公會、中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院、中山醫學大學附設醫院、台中慈濟醫院、澄清醫院、光田綜合醫院，以及台中市山、海、屯、都各地區之醫院、診所共同參 與，對符合資格之馨生人及其家屬提供減免掛號費等優惠，協助經濟弱勢之被害人家庭減輕醫療負擔。

活動儀式在犯保協會董事長張斗輝、 法務部督導參事林嚞慧、高檢署台中分署檢察長林錦村、 台中地檢署檢察長張介欽共同見證下，由犯保協會台中分會主委楊銷樺與各公會、醫療院所一同簽訂合作備忘錄，儀式隆重、溫馨。

台中地檢表示，感謝各院所以具體行動支持馨生人，司法、醫療在司法 保護領域公私協力合作，建構不漏接、無死角之司法醫療關懷網，彰顯法務部柔性司法政策。

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