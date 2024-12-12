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最美董座控妹婿任警職遭霸凌　中市警局長：2大違規才調職

▲警察局長李文章。（圖／記者游瓊華攝）

▲警察局長李文章今天駁斥捲入九州博弈集團案被告徐培菁說法，直言其妹婿警遭調職係因違紀事件，並無霸凌情事。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

遭檢方查出捲入九州博弈集團案的前媒體人徐培菁，昨(11)日首度出庭，徐培菁在法庭上大吐幾個月來的委屈，直言自己是自主獨立女性，沒人能支配自己，包含感情，被稱為「美人計」，對自己是奇恥大辱，還痛批現任台中市警察局長借此事霸凌她任警職的妹婿。對此，李文章今天回應，該名員警是因違反規定與特定對象交往，以及遭檢察官傳訊卻沒報告，兩度違紀事件才被調職，駁斥徐的霸凌指控。

轉戰博弈圈後被稱為「最美董座」的徐培菁，在集團內擔任重要幹部，負責幫集團總裁陳政谷處理工作事務，還吸收前警政監林明佐成內鬼，負責通風報信，兩人更發展出婚外情，甚至同居。昨徐培菁首度出庭，不僅穿著格紋西裝外套、腳踩萬元Prada運動鞋，頂著一頭浪漫捲髮，還被發現拿著307字「出庭筆記」，看來有備而來。可惜，徐培菁在法庭上準備砲轟媒體、大訴委屈時，就被打斷。

事後其筆記曝光，徐培菁痛批檢方濫訴、官司充滿八卦錯誤訊息，走向樓歪錯誤方向，媒體更在過去7個多月來發出有關她1700多則新聞，她彷彿是十惡不赦的罪犯，更用美人計形容她，讓她直接社會價值死亡。

徐培菁的筆記中，除大吐苦水之外，更話鋒一轉提到，連她的家人在台中市警局工作的妹婿受波及降職三等、公職生涯被長官李文章以此事霸凌。

徐培菁所提到的員警，係曾任台中市警五分局的曾姓偵查隊長，之後被調任市警局訓練科警務正。對此，警察局長李文章強調，曾員係因違紀才被調職，沒有降級，並強調他「沒有霸凌」。

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