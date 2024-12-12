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台大名醫性騷6人「已跳槽」！　現職醫院強調：內診改其他醫師處理

▲▼台大醫院外觀，台大醫院大門。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台大婦科名醫性騷擾院內6名醫師遭申訴，轉往某知名醫院北部分院任職。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台大醫院某知名不孕症權威C姓教授遭6名住院醫師、研究醫師申訴性騷擾。據了解，該教授11月中旬時，已進駐台中某知名醫院北部分院任職，該院強調，未來C姓醫師的內診部分，將改由其他醫師接手處理。

台大醫院C姓教授遭爆料，對院內共6名醫師性騷擾，受害者指控他伸手摸大腿、臀部，甚至還摸進內褲，而經性平會調查、確認後，他竟搶先申請退休，想藉此保住退休金，引發外界不滿。

對此，台大醫院發言人陳彥元指出，台大醫院是於台灣大學醫學院附設的教學醫院，醫院內確實會有一些專任老師來兼職，教職、退休金等相關是由大學端處理。

陳彥元一度對外說明，該C姓教授仍在台大醫院任職，但隨後又澄清，該教授已在9月份向校方提出辭呈並獲准，由於主治醫師職務連帶，所以醫院辭職的程序也已完成。

據了解，該名C姓教授11月中旬時，已到台中某知名醫院的北部分院任職。該院稍早也回應此事，表示「本院尊重調查程序，若調查結果屬實，會依法針對該名醫師進行相關處置。」並強調，「未來C姓醫師的內診部分，將改由其他醫師接手處理，同時也增加跟診護理師。」

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