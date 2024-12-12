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陸委會稱已送雙城補件資料　北市府：沒收到「誰不能來」公文

▲▼上海市訪團前往台北市府拜會，北市府發言人殷瑋會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲北市府發言人殷瑋。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台；台北市長蔣萬安今（12）日上午稱，還沒收到陸委會要訪團成員補件的公文，但陸委會說，已在昨（11）將同意函給北市府，也有在函中提到補件資料。對此，台北市政府發言人殷瑋回應，哪些人可來、不能來的補件公文，北市府還沒收到。

針對陸委會稱已將同意函在11日給台北市政府，其中包括補件資料，殷瑋12日表示，為了怕外界誤解，一定要來進行一個釐清，「台北市政府到目前為止，都還沒有收到陸委會昨天在記者會上被問到的，關於針對個別的訪團成員，哪些人可以來、哪些人不能來，所要求的補件的這樣一個公文」。

殷瑋提及，目前為止，有收到的是陸委會昨天開記者會宣布要許可同意，之後依照程序所發來的同意函，而同意函中也會說，接下來許可同意後會需要交一些文件，大概是這樣子的內容，而不是外界當初在記者會上所追問的，以及北市府在討論跟回答的，也就是陸委會針對這次來的訪團名單上成員的個別要求補件文件，目前為止是都沒有收到。

針對名單哪些被阻擋及原因為何？陸委會副主委梁文傑11日於記者會上回應，台北市政府提出100多個人，作為主管機關，「我們已經大概通案同意陸方人士來台，但是要在北市府補齊一些文件以後，才會發證。」

媒體追問，所以102人的全部名單是全部通過嗎？梁文傑提及「我沒有說全部通過，我是說有些名單要有其他的文件要補齊。」並稱北市府上週三才送件，但下週就要辦了，兩週的時間實際上很趕，「我們已儘量給台北市政府方便了，如果補不齊證，那就沒辦法。」

媒體再問，陸委會確定上海團能來的人數有幾個？有給補件的日期限制嗎？梁文傑說，因為對方是16日要來，「有些人會提早來，所以凡是要來了，就盡快把文件提過來，我只能這麼說」。

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