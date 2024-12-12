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嘉義市警表揚績優志工　感謝助警犯罪預防及交通宣導

▲▼ 歲末感恩聯誼暨績優志工表揚 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警局歲末感恩聯誼暨績優志工表揚 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為了感謝及慰勞志工協助警察從事犯罪預防及交通宣導，11日於「鈺通大飯店」舉辦年終歲末感恩餐會，會中由市長黃敏惠轉頒3位獲選衛生福利部113年度服務時數達3,000小時以上績優志工，及表揚在本局服務連續滿10年以上9位、20年以上17位以及年度績優志工4位，現場共近300位志工暨嘉賓與會。

▲▼ 歲末感恩聯誼暨績優志工表揚 。（圖／嘉義市警局提供）


政府為保障人民財產安全更有力，落實打詐綱領，嚴懲詐欺犯罪，除訂定「詐欺犯罪危害防制條例」，並修正「刑事訴訟法」、「通訊保障及監察法」、「洗錢防制法」等所謂「打詐新四法」，宣導預防犯罪是身為志工一員不遑多讓的責任，更是，強化自身識詐、打詐之常識外，並可推廣其同齡層之親友，達到「你我他都是關鍵！」全民揭竿反詐騙，一起齊心共響應，推動反詐騙，所謂「警力有限、民力無窮」，讓市民生活安全才能無虞，也因為有你們的存在，處處充滿溫馨與祥和，相信凝聚是團隊向心力，共同守護幸福「嘉義市」。

▲▼ 歲末感恩聯誼暨績優志工表揚 。（圖／嘉義市警局提供）


市警局局長沈炳信表示：警察志工是警察局最得力的無名幕後英雄之一，感謝市長的指導，全體同仁的付出，及志工的支持做我們的靠山，讓我們繼續守護市民朋友的生命財產安全，大家共同打造嘉義市成為「全齡共享，世代宜居，世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的安全、健康幸福城市。

▲▼ 歲末感恩聯誼暨績優志工表揚 。（圖／嘉義市警局提供）

 
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