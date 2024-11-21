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嘉市警防詐宣導前進校園　提醒假投資、假交友投資比例高

▲▼ 嘉義市防詐宣導深入校園 向下紮根 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市防詐宣導深入校園 向下紮根 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市113年1-10月份詐欺案件財損金額達10億2,000萬元，與去年同期比較增加1億3,500萬元，增加原因為假投資、假交友投資等仍處高發案類，該2種詐騙手法財損金額占82.8%。

▲▼ 嘉義市防詐宣導深入校園 向下紮根 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局為提升市民防詐意識，考量不同年齡族群訊息接收管道，由市長為領頭羊，帶領各局處通力合作，並結合宗教、社團、社區發展協會等民間組織，透過網路、實體宣講等方式，採分齡分眾將反詐騙資訊擴大觸及各族群。

針對學生族群部分，利用本市教育處開發「School+」APP，其中教育放送台的推播功能，每週推播防詐圖文與影片給學生及家長，警察局更於今年升級「警察大白熊打詐神隊友2.0」AR擴增實境防詐Q&A益智遊戲，可愛的大白熊打卡濾鏡吸引學生關注，邊玩邊建立防詐觀念。

▲▼ 嘉義市防詐宣導深入校園 向下紮根 。（圖／嘉義市警局提供）

更推動前進校園宣導列車，走遍本市45所學校並結合為學生舉辦的各類活動進行實體互動宣導，同時也透過網路社群媒體，進行多元化宣導，將防詐意識扎根。

嘉義市政府警察局局長沈炳信表示，市政府為強化打詐力道，整合各局處跨機關、跨領域、公私協力之力量，通力合作；也希望透過媒體報導，將防詐資訊傳遞給更多的市民朋友知道，提升民眾的防詐意識和警覺心，才是最有效的防制詐騙策略。

 
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