巡查路邊停車懸掛偽造車牌查出車主先生竟是警官　南警：依法送辦嚴查

▲台南市警局指出，全案依偽造文書罪嫌函送台南地檢署偵辦，警局秉持勿枉勿縱，除維護同仁權益外，若確實涉案定嚴查究辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局警方，巡查發現1部路邊停車懸掛車牌可疑，經查係造車牌，警方傳喚女車主到案，進一步查出該車係女車主與在台南市某分局擔任警官先生所共同代步，警官夫妻倆均喊冤稱遭人「陷害」，市警局表示全案已依偽造文書罪嫌函送偵辦，後續視檢方偵辦結果處置。

據了解，永康警分局警方於11月間巡查時，發現路旁停放的一輛小客車所懸掛車牌號碼十分可疑，進一步確認為偽造車牌，警方傳喚女車主到案說明，進一步查出該車係女車主與台南市某分局警官先生，不定期代步使用，平常車子都停放在住處附近，有需要才會使用，常一放多日，對偽造車牌表示不知情，疑遭人「陷害」，請檢警查明還她們清白。因警方查獲時，車上並無人，全案依偽造文書罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警局指出，本案係某分局員警巡邏勤務發現一部停置路旁無人駕駛之車輛懸掛偽造車牌，經通知女性車主到場說明，車主表示車輛係由她與配偶，即任職某分局員警共同使用，經調查後業於2024年11月11日將夫妻2人依偽造文書罪嫌函送台南地檢署偵辦。市警局已請該分局秉持勿枉勿縱，除維護同仁權益外，若確實涉案定嚴查究辦。