南警針對「微型電動二輪車」上路首日加強取締　警查5件告發扣車

圖：「台南市幼兒運動會」，吸引許多家長與孩童參與，台南市警四分局透過本次活動機會，前往現場向參與活動的家長與孩童進行防詐宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

微型電動二輪車於11月30日全面掛牌上路，需登記、領用及懸掛牌照才能行駛，台南市警五分局於上路首日取締微型電動二輪車違規件數5件，違規項目係未依規定領用牌照上路，警方提醒應確實遵守交通規則，保護用路人安全，也讓自己的騎乘得到安全的保障。

「微型電動二輪車」領牌納管2年緩衝期已屆滿，所有車主皆需完成掛牌程序並投保強制險，才可合法上路，如仍未領用牌照行駛，依《道路交通管理處罰條例》第71之1條第1項第1款規定，可處所有人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰外，並須當場禁止行駛及移置保管，影響甚鉅。五分局針對「未依規定領用」或「使用偽造、變造牌照」等相關車牌違規情事，加強取締查緝。

市警五分局也提醒市民朋友，「微型電動二輪車」須滿14歲才可騎乘，騎乘時須配戴合格安全帽，騎乘時速不可超過25公里且後座不可載人，不得擅自增減或變更電子控制裝置或原有規格並依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光且千萬不可酒（毒）駕，否則將嚴格取締，依照《道路交通管理處罰條例》相關規定開罰。

五分局長洪宏榮指出，「微型電動二輪車」近年來，受到越來越多的關注，因為它們既方便又環保，道路上隨處可見，然而，這類車輛以往在管理上有許多盲點，政府為更有效管理電動自行車，制定了相關的法律與規範，更名及納管，以確保公共安全和交通秩序。