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台南破色情餐酒館「泰國小姐姐俱樂部」吸客　17女脫衣陪酒被逮

▲台南市警四分局接獲情資，在安平區永華路二段某家餐酒館，查獲持觀光簽證的泰籍女子涉嫌脫衣陪酒情事，並查獲該店卓姓幹部持有愷他命17包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警四分局接獲情資，在安平區永華路二段某家餐酒館，查獲持觀光簽證的泰籍女子涉嫌脫衣陪酒情事，並查獲該店卓姓幹部持有愷他命17包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警四分局接獲情資，在安平區永華路二段某家餐酒館，疑有外籍女子從事脫衣陪酒，22日凌晨聯合第五分局共同前往查緝，現場查獲17名持觀光簽證的泰籍女子來台非法打工，其中6人涉有脫衣陪酒情事，另查扣店家收據、帳本等相關證物，並查獲該店卓姓幹部持有愷他命17包。

警方指出，市警四分局成立專案小組，蒐集相關事證後，向台南地院聲請搜索票，會同五分局前往查緝，現場查獲17名持觀光簽證的泰籍女子來台非法打工，其中6人涉有脫衣陪酒情事，另查扣店家收據、帳本等相關證物，並查獲該店卓姓幹部持有愷他命17包，即將涉案人及32歲陳姓負人全部帶回偵訊。

▲台南市警四分局接獲情資，在安平區永華路二段某家餐酒館，查獲持觀光簽證的泰籍女子涉嫌脫衣陪酒情事，並查獲該店卓姓幹部持有愷他命17包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，因部分國家適用14天來台免簽證，故近期發現有東南亞女子來台從事色情行業跡象，該酒館將泰國女子引入，以低廉價格搶占情色市場，甚至安排女子進入包廂表演脫衣舞，並透過社群網站及通訊軟體傳送誘人照片吸引客人上門，雖然該店設有重重關卡，增加警方查緝的困難度，終究還是被警破獲引進外籍女子從事脫衣陪酒之不法勾當。

▲台南市警四分局接獲情資，在安平區永華路二段某家餐酒館，查獲持觀光簽證的泰籍女子涉嫌脫衣陪酒情事，並查獲該店卓姓幹部持有愷他命17包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全案訊後將酒館的陳姓負責人、店家卓姓幹部及其他幹部共5人及涉案的外籍女子等，依違反刑法妨害風化、毒品危害防制條例、就業服務法、入出國及移民法及社會秩序維護法等罪嫌移送台南地檢署偵辦；並將非法打工的外籍女子，依違反入出國及移民法，移送移民署專勤隊遣返。

市警四分局分局長曹儒林表示，警方對轄區內妨害風化場所採取零容忍態度，堅持查緝不法作為，絕不手軟，並展現「只要業者從事非法行為，就絕對追查到底」的決心，呼籲不法業者不要心存僥倖，挑戰公權力，第四分局絕對有信心、有能力、並且持續性的掃蕩不法，維護轄區治安。

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