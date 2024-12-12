員旅要飛日本！他沒出過國「同事私下講閒話」　網看傻：剛畢業嗎

▲原PO沒有出國過。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果經濟狀況、身體狀況允許，會不會想要出國玩呢？近日有網友發文表示，他有個朋友的公司要辦員工旅遊，因此大家都熱烈討論要去哪裡，然而，他的朋友因為沒有出過國，就讓其他人感到意外，甚至說了些傷人的話，讓他很替好友生氣。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「朋友沒出國過被同事嫌棄」為標題發文，提到他朋友的公司要辦員旅，地點選在日本，因此大家都積極討論哪些地方值得去。後來同事們詢問好友意見時，他就說自己從沒有出國過，所以不清楚。

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同事們聽到此話難以置信，於是私下在群組說，2024年還有人沒出過國、以為台灣人一年都會出國幾次、是不是沒錢。原PO認為，雖然現在沒出過國的人確實偏少，但也沒必要在背後說這些傷人的話，有些人賺錢就是為了養家餬口，如果都吃不飽了，怎麼還會想出去玩？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那些在私底下評論的同事們也太幼稚」、「這是剛畢業的白目嗎」、「出國也有優越感了嗎」、「30歲還沒出過國。要不要出國是個人意願，有些人就不想坐飛機，但不管什麼原因，都跟那些陌生人沒什麼關係，在那邊討論別人很幼稚」。

還有網友分享，他們公司也是年末要去日本員旅，「同事中有人沒出過國，我也沒去過日本，但其他同事知道後，都主動分享遊日經驗談，幫忙整理行前準備，還討論要分組顧出國新手」，因此看完文章後，她就更想珍惜身邊的同事。