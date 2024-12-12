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休假發業配文！女子告公司未付加班費　法院：主管有按讚應賠

▲ 小楊幫公司發奶粉業配文。（圖／翻攝自微博）

▲ 小楊幫公司發奶粉業配文。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸北京一名女子小楊日前被公司告知，因考核分數僅59分未達標，故遭到開除。小楊不滿表示，公司在她休假期間，還讓自己發奶粉業配文，卻沒給加班費，因此將公司告上法院。法院審理後認為，小楊主張為事實，且公司主管還有按讚，應當給予賠償金。

據《九派新聞》報導，公司以小楊未達成績效考核為由，解除與她的勞動關係。公司表示，小楊當月的考核結果為59分，公司依相關制度，依法解除勞動合同，並無須支付賠償金。

▲▼ 女子,女性,女同事,滑手機。（圖／VCG）

▲ 公司主管有按讚小楊的業配文。（示意圖／VCG）

小楊則主張，僅憑一個月的考核結果，不能等同於自己不能勝任工作，公司是違法開除，應支付賠償金。她強調，自己存在休息日加班的事實，公司主管對自己利用休息時間，進行奶粉推廣的貼文按讚，應認定為加班，公司應支付加班費。

法院審理認為，小楊提交了加班微信截圖，佐證自己加班的事實，該微信截圖顯示，公司讓她利用休息時間，進行奶粉推廣，並有公司主管按讚，應認定為加班，「因此，小楊提交的加班時間明細表，與加班微信截圖的時間，基本能對應，認定加班事實存在。」

法院認為，雇主違法解除勞動關係，應向小楊支付賠償金32411元（人民幣，下同），及加班費18135元。

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