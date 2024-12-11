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陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯、戴若涵／台北報導

新竹市2022年6月間發生人倫慘案！逆子陳彥翔因與父親發生口角，竟潑灑15公升汽油縱火，一家11口8人慘死，其中包括陳母、陳男兒女、妻子、妹妹、大嫂、姪女。一審判死，但二審高院11日改判無期徒刑，讓陳男大嫂的母親林雪紅感到相當難以接受，表示事發當時陳妻還苦苦哀求不要點火，但陳男置若罔聞，死者8人僅她的小孫女遺體是完整的，因為「我的女兒到死還抱著她的寶貝」，令人鼻酸。

高等法院認定，陳彥翔事發後在現場大喊「我縱的火，趕快啦」，哭求警方趕快救火、救屋內的家人，警方才得以立即將人逮捕，加快後續案件偵辦，符合自首要件，並審酌他在自首時顯露懊悔、自責，甚至向警員借槍自盡等情，難以認定他是「狡黠陰暴」而自首的人，給予減刑，改為無期徒刑，可上訴。

無期徒刑的判決出來後，陳彥翔大嫂的母親林雪紅直言，「我實在無法相信，這樣草菅人命的判決，這樣辜負8條人命的判決，竟然會發生號稱在重視人權的台灣司法。」

▲▼新竹輪胎行縱火8死，主嫌陳彥翔移送。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹輪胎行縱火8死，高院改判陳彥翔無期徒刑。（圖／ETtoday資料照）

林雪紅悲吐，「那一晚的慘劇真的歷歷在目，當陳彥翔在門口潑灑汽油點火之前，他的太太還苦苦哀求他不要點火，但他置若罔聞，冷眼看著太太衝向火場救孩子，他自己卻跳到門之外，眼睜睜的看著自己的母親、妻子、孩子在火海中掙扎、哭喊。」

林雪紅心碎表示，「我的女兒到死還抱著她的寶貝，緊緊的抱著，所以只有她是完整的，只有我的孫女是完整的，其他的人真是燒到一個碳化，都已經…我已經無法形容。然後殯儀館的阿姨說，她做了這麼多年，從來沒看過這麼慘的。他（陳彥翔）的媽媽到了殯儀館，肚子裡面還在燒。」

林雪紅質問法官，「你怎麼可以做出這種判決？你對得起我們嗎？我辛辛苦苦養大的女兒，還有我可愛的孫女，就這樣走了，我真的沒辦法接受這樣的判決。大法官已經明確指出死刑合憲，難道這種殺死至親骨肉、連幼童都不放過的滅門慘案，不正是死刑存在的意義嗎？死刑本來就有嚇阻犯罪的作用，如果連這樣冷血、殘忍的犯行都能免死，那請問什麼樣的案件才該判死刑？」

▲陳彥翔燒死8至親，二審改判無期徒刑，大嫂母親林雪紅悲痛發聲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳彥翔燒死8至親，二審改判無期徒刑，大嫂母親林雪紅悲痛發聲。（圖／記者吳銘峯攝）

林雪紅表示，「我懇求檢察官提起上訴，不是為了報仇，是為了正義，陳彥翔下手毫不留情，事後也毫無悔意，在法庭上還說不知道汽油那麼危險」。

林雪紅氣憤怒吼，「我請問在場的各位，請問大家，你們知道汽油的危險嗎？你們知道汽油的威力嗎？他說他不知道！你們相信他有悔意嗎？說什麼他在外面叫，要救火、救他的小孩，他直接衝到火場裡面救，就像他的媽媽、他的老婆、我的女兒一樣，這件事情是你做的，你說你有悔意，悔意在哪裡？你是演給誰看的？」

林雪紅悲憤交加，「8個冤魂的在天之靈都看得見，作為死者家屬，我必須替他們討回公道，也必須對廢死這件事情發個聲，希望大家真的不要廢死！不要廢死！不要廢死！還給我們家屬公道，不要給我們家屬二度傷害，給社會一個交代，感謝大家。」

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