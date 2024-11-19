新人被冷凍「每天發呆」卻不離職！過來人喊：很閒又有錢領不好嗎

▲公司新人被冷凍。（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果公司把自己「冷凍」了，會繼續待著嗎？近日有網友發文表示，他們公司有個新人弟弟入職後，就被冷凍了一個月，每天都沒什麼事情做，而她看到後，就覺得這個弟弟以某種層面來說，也蠻厲害的，居然沒有因此想離職。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「新人被冷凍一個月還不離職」為標題發文，提到他們公司有一個新人弟弟已經入職一個月了，但卻明顯被冷凍，每天都在碎紙、打雜或發呆。看到這樣的狀況，她就覺得這個弟弟很厲害，居然被冷凍一個月了還不離職。

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原PO透露，她現在每天都會去問弟弟，「今天要幹嘛？」「你今天做了什麼？」而弟弟看到她，也彷彿找到救兵，說一整天都沒人跟他說話，且因為不便滑手機、只能發呆，真的很難熬。

原PO表示，雖然可以很明顯看出主管不喜歡這個弟弟，想讓對方自己離職，但是弟弟依舊想等放完年假再找新工作。她一方面覺得弟弟以某種層面來說很厲害，另一方面也覺得只要坐著發呆就能領薪水，似乎也不錯。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很閒又有錢領不好嗎？每天上班還是要打卡，打卡就等於有錢拿，就賴著直到人家開除給資遣費囉」、「待著有錢領也不錯」、「這是所謂的爽缺吧，不用做事還不用社交，是我會一直待著不走」。也有網友認為，「雖然佩服新人的心態，被冷凍沒做事真的比忙更難受。但原PO嘴臉真的有夠噁心，幹嘛用嘲諷的語氣在那邊臭」、「不喜歡就早點付錢讓人家走，不要浪費人家時間，你這種心態很要不得」、「你也蠻沒水準的，這有什麼好笑的」。