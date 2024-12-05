做9年爽缺！老闆加薪留人「他跳槽生不如死」又掰了　網看傻

▲原PO跳槽新公司，才撐2個月就離職。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「結果現在兩頭空！」一名男網友透露，前一份工作是個爽缺，無奈薪水低，於是他決定跳槽外商公司，也如願拿到滿意的薪資，豈料到新崗位超級不適應，前輩也對他不友善，「誰知道進去兩個月生不如死」，因此他再度離職，並感嘆40歲了工作難找。其他網友則看傻，「40歲2個月離職，也是蠻不耐壓！」

一名男網友在Dcard表示，他在一家私人公司待了9年，不僅離家近、上班時間靈活，甚至可以暫時外出處理私事，唯一缺點就是薪水不肯漲，於是讓他萌生去意，也恰巧9月錄取一家外商公司，「當時還覺得終於有機會跨出去了！」

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原PO直呼，當時他滿懷期待地提離職，老闆夫妻也拋出加薪要挽留，「結果我自己斷然婉拒了，原以為去到外商會過得很好」，無奈事與願違，「誰知道進去兩個月生不如死，好處是薪水高了。」

新公司的學長對新人不太友善，撐了2個月，原PO不開心提出離職，導致他現在兩頭空，尤其現在過年快到了，「今年40歲了，不知道下一步該往哪走...工作不好找，還是創業賣個雞蛋糕好呢？」

底下網友熱議，「回去拜託老闆老闆娘讓你回鍋」、「都快40歲了，難道還看不透職場人心？你是為了錢，不是為了人際關係，只要不是老闆或業務，你要職場人際做啥呢？想開點」、「本來是舒適的老鳥，突然間又變菜鳥，會很不習慣的」、「外商本來就是這樣，不然沒事他付高薪給你幹嘛」、「覺得離開工作已久的環境到新地方陣痛期都還滿長的，半年到一年都有，你太早放棄了」、「都40歲了，社會經驗也很豐富吧？前3個月甚至半年都是陣痛期，而且你還在一間舒適圈的公司待了9年，換到新公司肯定不適應啊，你2個月就放棄，真的不知道該說啥」。