玉山塔塔加台灣紅榨槭紅了　遊客中心驚現「楓峰相連」奇景

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為響應政府「2050 淨零排放」的宣示與行動，持續力推塔塔加遊憩區繽紛中高海拔生態、手作步道、無障礙設施與環境教育等低碳生態旅遊，尤其是即將進入盛期的台灣紅榨槭（楓）美景，希望藉此傳達國家公園國土保育及永續資源理念與人文觀點，邀請民眾一起加入守護行列。

▲玉山塔塔加遊客中心迎賓廣場出現台灣紅榨槭、松樹枝葉環抱玉山主峰的奇景。（圖／記者高堂堯攝，下同）

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玉管處於12月6日舉辦「塔塔加遊憩區低碳生態旅遊體驗」活動，邀請媒體記者共同體驗國家公園塔塔加遊憩區低碳生態旅遊及通用設施，並向國人宣傳其多樣資源及遊憩服務；當日首先抵達海拔約2610公尺之塔塔加遊客中心，於入口處即可看見平整地坪之迎賓廣場，以景觀設計手法自然結合無障礙步道設施，往中心的「布農文學步道」設計也巧妙結合既有林相。

而沿路林立的台灣紅榨槭樹葉也都轉為紅色、或飄落地面，好似為綠草地鋪上一層紅毯，而在遊客中心外兀立的松樹枝葉，更與台灣紅榨槭相對圍繞，搭配遠方的林木，猶如將遠方的玉山主峰環抱其中，奇景令人驚豔。

玉管處長盧淑妃指出，台灣原生種的台灣紅榨槭隨著季節變化、溫度降低，葉色漸漸變為黃色和紅色，讓玉山整個山林披上大地的美麗彩衣；她提醒，現在還不是景觀最盛的時間點，再過一周會更豐美，賞期大概可延續至1月初，尤其是在台18線104K處的石山，剛好可以看到對岸的阿里山山脈幾處山林的楓葉變化。

盧淑妃表示，在塔塔加還可遠望阿里山山脈、玉山山脈、中央山脈，歡迎國人有機會多來國家公園走走，體驗無障礙步道、進行低碳旅遊。