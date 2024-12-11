雙城論壇「暫時」照常舉辦！陸委會：中共若持續施壓將延後

記者蔡紹堅／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日登場，但由於解放軍近日在台灣周邊大規模行動，傳出審查結果可能生變。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑11日表示，為了營造兩岸和諧氣氛，政府願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台出席雙城論壇，讓台北市府能繼續安排相關工作，但若中共施壓情勢持續惡化，台北市府會配合中央決定，隨時延後活動。

梁文傑在記者會上提到，中共近期在台灣周邊海空域的部署已經造成情勢緊張，政府單位都在嚴密監控，這段時間以來，陸委會和北市府保持聯絡，有討論到中共策略是「一手交流、一手武嚇」，在共機共艦擴大擾台，國軍日夜戒備的情況下，是否還適合迎接中共官員來訪。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，雙城論壇從2010年以來辦了14次，中共的侵擾卻變本加厲，但北市府仍認為雙城論壇有舉辦的必要，所以政府為了營造兩岸和諧氣氛，願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台出席雙城論壇，讓台北市府能繼續安排相關工作。

不過，梁文傑也強調，若中共施壓情勢持續惡化，台北市府會配合中央決定，隨時延後活動，「面對中共，我想中央與地方應該是一體的，相信台北市府會負起邀請單位的責任，專心辦好與城市治理相關的交流活動，避免被對方利用來進行政治宣傳。」

另外，對於訪團名單的102人是否都獲同意來台，梁文傑未說明確切數字，他說，已「通案同意」陸方人士來台，但北市府要補齊一些文件以後，才會發證，「北市府是上周三才送件，下周三就要辦，兩個禮拜的時間是很趕的，我們已經盡量給北市府方便了。」

梁文傑還說，「如果最後補不齊證、補不齊文件，那就沒有辦法。」

解放軍近日出動大量機艦在台灣周邊活動，國防部10日證實，解放軍近期的規模比歷次軍演都大，不只嘗試對台全面封控，還藉由兵力向外延伸，企圖達到區域拒止（外軍）目的。

國防部雖未公布解放軍出動船艦的確切數量，但坦言「數字非常驚人」，且分佈位置超過了台灣往東，在第一島鏈跟第二島鏈之間，企圖傳達「台海內水化」的訊息。

▼台北市長蔣萬安去年率團赴上海出席雙城論壇。（圖／蔣萬安臉書）

