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社會 社會焦點 保障人權

么壽賊恐害命！Google街景圖搜尋目標　偷遍嘉義山區道路反光牌　

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局公田所近期接獲工程包商報案，稱於11月底剛設置在嘉義縣草山村山區道路，計有多面標誌反光牌遭竊，請求警方協助。經警方獲報後擴大清查發現，設置在嘉義縣番路鄉、中埔鄉及大埔鄉多處山區道路，總計有400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，損失金額約新臺幣121萬元。

▲▼ 【缺錢偷遍山區反光牌 中埔警鷹眼逮竊嫌】 。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 犯嫌缺錢偷遍山區反光牌，嘉縣警方調閱監視器南下屏東逮竊嫌 。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 【缺錢偷遍山區反光牌 中埔警鷹眼逮竊嫌】 。（圖／中埔分局提供）

中埔警分局立即成立專案小組，由於山區沿線道路監視器甚少。幸經公田所黃姓副所長發揮鍥而不捨之精神，僅靠有限監視鏡頭，連日過濾上百輛可疑車輛，鷹眼鎖定一名楊男駕駛之自小客車涉嫌重大。案經專案小組人員向嘉義地方法院聲請搜索票，經多日搜尋跟監。

警方日前在屏東縣九如鄉一處民宅，發現該名四處躲藏之竊嫌，當場起獲數十面之標誌反光牌及涉案工具等證物。楊嫌坦承因缺錢花用，而以Google街景圖搜尋目標，鋌而走險竊取400多面至資源回收場變賣。全案依竊盜及公共危險罪案函送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

▲▼ 【缺錢偷遍山區反光牌 中埔警鷹眼逮竊嫌】 。（圖／中埔分局提供）

中埔警分局長曾裕景呼籲，倘若有山區工程標誌反光牌遭竊者，請至本分局指認。如民眾發現周遭有可疑人事物，請立即撥打110報案，共同維護人民生命財產安全。

▲▼ 【缺錢偷遍山區反光牌 中埔警鷹眼逮竊嫌】 。（圖／中埔分局提供）

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