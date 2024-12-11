若中央喊卡「雙城論壇改線上」？　北市府：目前無此討論

▲台北市政府發言人殷瑋受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，上海方預計由上海市副市長華源在16日率隊抵台，但由於陸委會至今尚未審過上海團名單，10日晚間傳出，陸委會恐因中共軍事威脅喊卡雙城論壇，使台北市長蔣萬安11日喊話續辦。針對若雙城被喊卡，市府會不會改線上視訊？台北市政府發言人殷瑋回應，目前無此討論。

蔣萬安11日上午出席113年誠就永續獎頒獎典禮，會前被問到外傳陸委會恐阻擋雙城論壇？蔣萬安回應，去年雙城論壇是自己上任後第一次舉辦，也帶領超過百人的市府團隊、專家學者一起到上海，順利進行市政交流，今年換台北市政府當主人，上海團有包括市府團隊、媒體、專家學者等102人在內，希望這次能順利到台北進行市政交流。

蔣萬安提及，過去這段期間，大家也很清楚，許多國家認為此區域兵凶戰危，也認為這地方是地緣政治高危險區，但是雙城論壇是目前難能可貴、兩岸之間僅存的溝通交流平台之一，「所以我們很希望雙城論壇能繼續辦下去。」

蔣萬安指出，「我一直強調，越緊張越困難時，越需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好，所以我們應該要對台灣民主韌性有信心，對於雙城務實交流期待，希望雙城能繼續辦下去。」

另外，若實體論壇被喊卡，線上視訊會不會是選項？台北市政府發言人殷瑋受訪時補充道，目前沒有此討論。至於目前有無最壞的打算或備案？殷瑋回應，都會做必要的沙盤推演，但真正要表達的態度是，這已是多年機制，希望能有一致的標準看待，也希望各界體認到，越困難越需要溝通。

媒體追問，倘若今日陸委會都未對外公布結果，基於昨日媒體報導的消息，會不會主動詢問陸委會進度？殷瑋回應，「必要溝通，我們都會來做。」