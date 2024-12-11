川普2.0最重要大使職！　美媒點名「美國在台協會處長」

▲川普2.0重要大使職位！外媒點名：台灣、南韓、沙烏地阿拉伯等國成焦點。（圖／路透）

文／中央社

川普勝選後陸續宣布大使人選，其中以前聯邦參議員帕度（David Perdue）派駐中國最受矚目。美國媒體Politico昨天另列出數個大使職將在川普2.0扮演更重要角色，包括美國在台協會處長，及駐印度、日本及南韓大使等。

「大使是最重要的職位之一」，在川普第一任期內擔任駐紐西蘭及薩摩亞大使的前參議員布朗（Scott Brown）對Politico說。

他表示，俄羅斯及中國試圖擴大在東歐及整個太平洋地區的影響力之際，派駐波蘭、日本及南韓等國家的人將「在協助代表美國利益對抗（這些）國家方面發揮關鍵作用」。

布朗說：「無論哪裡發生衝突，我們都需要優秀有能力的大使」。他已經向川普團隊表達外派意願，無論是回紐西蘭、薩摩亞或其他地點都行。

Politico報導，某些大使職位非常受歡迎。目前仍有約190個需要參議院同意的大使職位待補，其中駐南韓、沙烏地阿拉伯等地的人選可能具有重要意義。

南韓。Politico指出，考量到美國與北韓的緊張關係，川普對駐南韓大使的選擇可能更加關鍵。此外，南韓總統尹錫悅上週宣布戒嚴未果，駐南韓大使也將面對首爾的政治風暴。

沙烏地阿拉伯。無論誰擔任這個角色都必須解決能源生產、沙國分別與伊朗及以色列關係等棘手議題。川普在第一個任期內因為讓這個位置空了近兩年，而受到一些批評。「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi） 2018年遇害後，川普才提名駐沙烏地大使人選。

台灣。雖然美國在台協會（AIT）新任處長谷立言（Raymond Greene）今年7月才到任，Politico仍點名AIT，並稱無論誰出掌AIT，都將在美中台關係中扮演重要角色，在台海緊張局勢加劇的時刻更是如此。

墨西哥。川普在第一個任期內因為喬不攏築邊境大牆費用而與墨西哥衝突不斷，如今將回鍋的他揚言，如果墨西哥不出手減少非法毒品及移民進入美國，就準備迎接關稅大刀。

印度。無論川普選擇誰擔任駐印度大使，都將在塑造兩國不斷發展的安全及經濟夥伴關係中發揮重要作用。

南非。南非是非洲大陸口袋最深、最有影響力的國家之一。南非與美國建立夥伴關係，以對抗愛滋、促進投資及因應區域安全挑戰。但作為金磚國家的成員，南非也與俄羅斯及中國關係密切。此外，南非也不挺美國的長期盟友以色列，去年底更告上國際法院（International Court of Justice），指以色列在加薩走廊實施「種族滅絕」。

土耳其。雖然土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員，但土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）「走自己的路」，烏克蘭戰爭後仍與俄羅斯保持友好，也是敘利亞多年內戰的關鍵角色。

Politico報導，艾爾段這種特立獨行的性格有時對美國有幫助，有時讓華府非常沮喪。川普的駐土耳其大使人選必須巧妙地駕馭這種關係，確保土耳其不會破壞美國在歐洲及中東的利益。

川普今天晚上發聲明提名私募基金大亨巴瑞克（Tom Barrack）出任駐土大使。

日本。Politico指出，或許沒有國家像日本在川普第一任期時與美國政府建立如此密切的關係。不過，日本製鐵公司（Nippon Steel）有意收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel），已經讓川普反彈，他2日表示一上任就會封殺收購案，「堅決反對曾經偉大且強大的美鋼被外國企業收購」。