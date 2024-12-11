花2200買高鐵商務座「卻被擠在車廂」求助工作人員遭無視！她氣炸

▲原PO被擠上車。（示意圖／記者李姿慧攝）



記者施怡妏／綜合報導

高鐵車廂日前爆發2女疑似為爭搶自由座互相潑水的衝突，引發熱議，有網友表示，某個周五從桃園搭高鐵到左營，買了4個商務車廂的座位，結果因為當天乘客眾多，高鐵開放站位，一堆人擠在車廂的車間，導致他們沒辦法進到車廂內，他大喊請高鐵人員協助，但卻被無視，高鐵人員只是不耐煩地催促他們上車。

有網友在Dcard發文，「高鐵的站務人員我們沒欠你」，因為行李都非常大件，於是買了4張商務座，每張票價2200元，當天是周五，人潮眾多，「有聽到廣播，除了第六節車廂全部開放站位」，開放上車時，前方的隊伍似乎沒有前進，高鐵人員不斷吹哨並大聲催促乘客上車。

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原PO最後擠上車，「原來前面排隊的人是要擠在車廂間的車間，全部擠成像沙丁魚一樣根本沒有辦法上車」，高鐵人員沒有提供任何協助，只是不耐煩地催促他們上車，「連行李拉上車都有問題了，請問怎麼上車？」即使他們大聲呼喊，高鐵人員仍然沒有提供幫助，最終是站票旅客勉強讓出空間，才得以進入車廂，「我要是錯過這班車，我的票會變站票」。

原PO非常不悅，而且站務人員態度惡劣，且高鐵行李存放問題多年來一直未解決，導致乘客在擁擠的車廂中很難移動，何況現在出國旅行的遊客一堆，希望高鐵公司這可以重視這些問題。

貼文曝光，不少網友紛紛抱怨，「我買坐票被自由座老人霸佔，好聲好氣請他離開還大聲罵我年輕人懂不懂敬老尊賢，請工作人員處理才解決」、「商務座到底為什麼開放自由座站票，我也覺得不合理」、「我也無法接受開放站票，還有已經付錢買座位，但因為站票的人直接靠在椅子上，完全無法休息，也沒有自己的空間」、「建議高鐵票價加倍賣，至少可以提高一點搭乘品質」。