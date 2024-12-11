高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」　現行磁票2026年停用

▲台灣高鐵車票全新改版為「QR Code紙票」，今起在南港、板橋及嘉義等3座車站的售票櫃台販售。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

為提升旅客服務，台灣高鐵車票全新改版為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今日起在南港、板橋及嘉義等3座車站的售票櫃台販售，旅客掃描過閘門更快速節能，高鐵公司發言人顏昭立說，明年4月底高鐵12車站都會販售QR Code紙票，2026年自動售票機也陸續販售並汰除磁票。

高鐵今舉行QR Code紙票發表會，運用雙色塊區隔，上方白色區塊左側印有清楚的QR Code，中間放大起訖車站的站名與發車、抵達時間，右側則條列車次、車廂及座位號碼，乘車資訊一目了然。

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▲台灣高鐵車票全新改版為「QR Code紙票」，車票字體放大，對長者更友善。（圖／記者蔡亞樺攝）

背面則加入指引方塊的貼心設計，讓旅客感應進站時，不必翻面也可精確找到QR Code，且紙票面積較現行的磁票放大逾1倍、字體放大1.5倍，對長者也更加方便友善。

高鐵公司指出，紙票改採光學感應，向未來車票全面無紙化的目標邁進一大步，預估每張紙票感應過閘耗電僅需2瓦，較磁票使用機械帶動閘門驗、出票每張耗電90瓦，大幅節省約98%電能，預估每年可節省超過10萬度用電量。

▲台灣高鐵自2018年11月22日開始發售的白色磁票，將在2026年逐步汰除走入歷史。（圖／記者蔡亞樺攝）

現行使用的白色磁票從2018年11月22日開始發售，取代2007年1月5日通車營運起使用的橘色磁票，為通車營運後首次車票改版。顏昭立說，此次新式QR Code紙票陸續推出後，預計2026年全線車站內除售票窗口，自動售票機將陸續販售QR Code紙票並汰除磁票。

高鐵公司表示，今日起可在南港、板橋以及嘉義3座車站的特定售票窗口購得；後續各車站將分階段、逐步換裝新式售票機，12月18日起於台北、桃園及彰化站；12月24日起於台中、新竹及雲林站；2025年1月8日起於苗栗、台南及左營站，旅客都可透過車站特定售票窗口，購得新式QR Code紙票。

▲台灣高鐵新版QR Code紙票，今起在南港、板橋及嘉義等3座車站的售票櫃台販售。（圖／記者蔡亞樺攝）

高鐵公司呼籲旅客，多加利用「T Express」行動購票App購票，進一步響應車票無紙化的環保目標。高鐵公司統計2023年透過手機及各種電子票證（定期票、回數票、悠遊卡/一卡通等）搭乘高鐵旅客，已高達2,811萬人次，相較2022年全年2160萬人次，增加逾30%。