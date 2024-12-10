以軍深入敘利亞「逼近首都」！　距大馬士革僅剩25km

▲ 以色列裝甲車停在阿爾法線（Alpha Line）附近，這條線分隔戈蘭高地與敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

敘利亞總統阿塞德獨裁政權垮台後，以色列派兵進駐兩國間的軍事緩衝區，同時持續轟炸敘利亞境內戰略武器，主張是為防範可能的威脅。但敘利亞安全部門消息人士10日指出，以軍入侵已深入到首都大馬士革西南方約25公里處。

根據《路透》，一名敘利亞安全部門消息人士透露，以軍部隊已抵達敘利亞境內10公里處的蓋泰納（Qatana），位於以色列占領的戈蘭高地及兩國間軍事緩衝區以東，距離大馬士革僅25公里。

以軍對此拒絕回應，而以色列此前聲稱不會捲入敘利亞衝突，強調占領緩衝區屬防禦行動。埃及、卡達及沙烏地阿拉伯齊聲譴責，沙國指出，此舉將「破壞敘利亞恢復安全的機會」。

此前《法新社》報導，總部設於英國的的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）聲明指出，自反抗軍攻下大馬士革推翻政權以來，以色列已對敘利亞發動約250次空襲，「摧毀最重要軍事基地」，過去48小時內攻擊目標包括機場與倉庫、飛行中隊、雷達、軍事信號站及多處武器與彈藥庫。

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