共軍盤踞第一島鏈封控　民進黨：中共就是兩岸關係不穩定最大因素

▲解放軍雙航母編隊。（圖／翻攝央視）

記者杜冠霖／台北報導

華爾街日報報導，在台灣總統賴清德過境美國領土後，中國對台進行了數十年來最大軍力展示，據信意在測試支配第一島鏈的能力。對此，民進黨中國部今（11日）表示，中共無視中華民國台灣的主權與政府善意，長期對台文攻武嚇，中共自身就是兩岸關係不穩定的最大因素，要求中方立即停止對台惡意武力威嚇。只要願意放棄對台不理性的壓迫，正視中華民國的存在，兩岸政府絕對可以友善交流，共同為兩岸人民福祉努力。

國安單位上周就預警，在賴清德結束南太平洋友邦訪問後，中共恐啟動軍事行動，遭藍營痛批是狼來了、恫嚇國人，而近日中共即在「未宣布」軍演的狀況下大量調動機艦，我國防部10日證實，解放軍海軍兵力在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。

針對中國軍隊已在與台灣隔海相望的「浙江和福建以東一帶開設7處空域保留區」並於派遣中國艦船在台海周邊及西太平洋上區域航行，民進黨中國部批評，中共無視中華民國台灣的主權與政府善意，長期對台文攻武嚇，中共自身就是兩岸關係不穩定的最大因素。

民進黨中國部表示，自2016年民進黨政府執政以來，不僅從來沒有挑釁，更是不斷釋出善意。包括政策宣示、人事任用、甚至是堅持維持兩岸既有溝通管道等。但中國當局不僅是單方面中斷對台的各項管道，停止自由行及團客、禁止藝人參與金馬獎、禁運台灣農漁產品等等。對於台灣方面釋出的善意，也沒有任何善意回應。

民進黨指出，賴清德總統對兩岸政策的立場，不只一次公開表示將依據中華民國憲政體制，並且「善意不變、承諾不變」，可是換來的是中國當局變本加厲的言語霸凌與文攻武嚇，種種行徑不僅毫無善意，更是充滿著滿滿的惡意，這些文攻武嚇、挑釁利誘，都不斷在破壞兩岸關係與傷害台灣人民感情。

民進黨也提到，總統賴清德6日曾指出，「中國舉起拳頭，不如張開雙手，再多軍演、軍艦、飛機，給予周邊國家脅迫，都無法贏得任何國家的尊敬」，期盼中國回到國際正常軌道，停止任何帶來不安跟遺憾的單邊行為。

民進黨中國部要求中方立即停止對台惡意的武力威嚇。民進黨中國部也重申，民進黨對兩岸關係的立場完全沒有改變，支持兩岸對等尊嚴、健康有序的對話交流，只要中國方面願意放棄對台不理性的壓迫，正視中華民國的存在，兩岸政府絕對可以友善交流，共同為兩岸人民福祉努力。