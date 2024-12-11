總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對中國連日在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，並派遣大量軍機艦侵擾台灣一事。總統府發言人郭雅慧11日表示，北京當局這樣的行徑，是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞，更為國際社會投入不安變數，呼籲中國當局應善盡區域成員義務，立即停止一切挑釁行為。

郭雅慧表示，中華民國台灣總統出訪是慣例，台灣對外進行正常的國際交流更不是中國挑釁的藉口。對於中國的挑釁，國軍對於台海情況皆有全面掌握，並能有效應處，確保國家安全無虞，請國人放心。

有關中共近來的大規模軍事行動，是96年以來最大規模海上行動。國安人士表示，船艦不是只有在台海周邊行動，而是散佈在東海、南海等第一島鏈區域；在數量上，海軍船艦約莫60艘，而海警船約有30艘左右。

國安人士指出，這是96年台海危機以來，最大規模的海上軍事行動，參加單位包括中國北部、東部、南部戰區，總體超過90艘各種建制的船艦，其中也包括海警船。

國安人士表示，中共這樣規模的部署，前後應該有70天時間；因此，總統賴清德出訪只是藉口，台灣只是理由，真正目的基本上就是創造島鏈內要為他（指中共）所控制，趕在美國新舊政權交接期做出戰略威嚇跟態勢。