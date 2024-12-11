「民進黨要複製一個新柯文哲」　黃揚明談苗博雅：發文是承認要選了

▲9日傳出民進黨可能提名苗博雅投入2026台北市戰選戰。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，傳出社民黨台北市議員苗博雅，因2024立委選戰表現亮眼，綠營議員建議民進黨2026台北市長選戰提名苗博雅，出奇制勝。對此，媒體人黃揚明表示，苗博雅發文提到「從現在開始，我們會面對更多紛擾」，其實就是承認要選了，民進黨某種程度，他們要複製一個新的柯文哲，可是苗博雅有柯文哲當初的爆發力嗎？自己必須說沒有，因為苗博雅現在就是綠營的同溫層，下一步還是要看民調，自己可以爆雷，一定是王世堅第一名。

據《民視新聞網》9日報導，綠營議員私下透露，苗博雅2024立委選戰表現亮眼，若民進黨在2026台北市長選戰提名，可作為奇兵，「出奇制勝」。而苗博雅也發文稱，「發生很多奇妙的事，很想跟大家分享，但要顧全很多人，她知道很多事情比幫自己說話更重要，只能說，從明天開始，各種莫名其妙攻擊會更多，自己在場上不是為了成績，而是為了大家期待，為了要一起贏」。

對此，黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，綠營簡單講，2026台北市就是沒有人，苗博雅的文章提到「從現在開始，我們會面對更多紛擾」，其實就是承認要選了，為什麼會有紛擾？因為民進黨內會有人要跟苗博雅爭！

黃揚明表示，苗博雅還說不想跟大團體爭奪，但大團體裡面總有人要選，就算不是吳思瑤，也有可能是王世堅。王世堅不見得是自己想選，但是下面的人也會拱，而且不要忘記，即便是2014年參選台北的柯文哲，在民進黨內也有跟顧立雄、姚文智做「協調式民調」，那個不是初選，民進黨在台北沒有初選的本錢，因為得票率太低，所以都是協調式的徵召。

黃揚明直言，民進黨今天某種程度，他們要複製一個新的柯文哲，可是苗博雅有柯文哲當初的爆發力嗎？自己必須說沒有！因為苗博雅現在就是綠營的同溫層。

黃揚明認為，當苗博雅這個選項浮上來，下一步就是看民調，之後就會有民調機構做苗博雅、王世堅、吳思瑤三人對決蔣萬安，而現在綠營就是在測試水溫，看看誰比較有可能勝出。

黃揚明說，自己可以直接爆雷，一定是王世堅第一名，而且領先苗博雅與吳思瑤的幅度會很明顯，但是都會輸給蔣萬安！

黃揚明再說，但總統賴清德不喜歡王世堅，每次中常會，王世堅都說一些賴不愛聽的，賴清德是不會願意到時候由王世堅代表民進黨參選的。

最後，黃揚明強調，自己認為王世堅是有本錢參選，這也將是政治生涯最後一戰、最後一個大型選舉，但是不認為民進黨會願意提名王，所以現在苗博雅的風向，看起來是民進黨2026很有可能會採用的牌。

▼民進黨可能參選台北市人選，「堅瑤苗」三人。（合成圖／資料照）