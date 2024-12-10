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爆料片搞錯《海峽導報》社長？　八炯：設陷阱來證明為真

八炯在最新影片中透露，他是故意設局讓《海峽導報》掉進陷阱。（翻攝自YouTube 攝徒日記）

▲八炯在最新影片中透露，他是故意設局讓《海峽導報》掉進陷阱。（圖／翻攝自YouTube 攝徒日記）

圖文／鏡週刊

網紅「八炯」日前與〈中國老總〉原唱、台灣饒舌歌手「閩南狼」陳柏源拍片，爆料中共透過網紅進行統戰工作，還在片中實際打電話給中共相關媒體。影片一出來掀起熱議，也有人質疑真實性，其中一個在片中被稱作《海峽導報》社長的人也出來澄清，稱自己並非社長、只是社委委員。八炯今（10日）再公布一支影片，透露自己其實是「故意搞錯的」。

八炯在6日上傳影片〈中國統戰紀錄片上集：中國老總原唱跳反！曝光收買台灣網紅套路，統戰部官員通話全紀錄〉，內容揭露中共如何提供資源給台灣自媒體作統戰宣傳，片中他們實際打給統戰部官員及中共《海峽導報》的社長，讓對方親口說出會提供協助等話語。

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然而，影片中被稱作《海峽導報》社長的林靖東，在影片公開後透過社群媒體發文，駁斥影片中的指控，還對她提到網紅鍾明軒的名字、造成對方困擾而向他道歉。林靖東還強調，她不是社長，而是「社委委員」。

林靖東發文澄清，她不是社長，而是社委委員。（翻攝自林靖東臉書）

▲林靖東發文澄清，她不是社長，而是社委委員。（圖／翻攝自林靖東臉書）

有些人因此質疑八炯的爆料內容是否屬實，也有人批八炯只是找人演戲、捏造謠言，酸他「翻車」的網紅館長陳之漢更批他是編劇家。

八炯今下午發出一段影片做出回應表示，有人說他把《海峽導報》的決策委員兼社長助理搞錯成社長，以此指控他的影片造假，八炯說，這點他要跟大家道歉，「但這是我故意這麼做的」。他解釋，他故意將《海峽導報》的決策委員說成是社長，目的就是讓真正的社長逼這個委員出來發文自證「我不是社長」，那麼這下不就證明了「這通電話是真的」。

八炯坦言，這是他設下的圈套，諷刺對方統戰這麼多年，對這麼顯而易見的套路，竟然還會掉下他設的陷阱，「那現在不就證實了，這些都是真實的」。他還提到，有些在台協力者已經現形，「多一點人自爆，這樣我第二集的紀錄片才會越精彩」。

此外他也透露，目前有些「友軍」還在中國，可能過年前會回台灣，對於現在有些網紅被點名，他說這根本不算獵巫，現在中國一些小粉紅在牆內對台灣人獵巫，比台灣差了千倍以上。他表示，有些在中國的友軍還在擔心是否可以回台灣，「所以我想在這邊問台灣人民，如果這些人帶證據回來的話，你們會原諒他嗎？」


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