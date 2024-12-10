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鍾明軒捲統戰風波遭出征　歷史哥批抹紅像「癡漢邏輯」

鍾明軒近日被捲入統戰風波，遭綠營出征。（翻攝自ig @big_star_ken）

▲鍾明軒近日被捲入統戰風波，遭綠營出征。（圖／翻攝自ig @big_star_ken）

圖文／鏡週刊

網紅八炯近日透過紀錄片形式揭露中國利用台灣網紅進行統戰，其中一段與中共黨媒《海峽導報》的對話提及網紅鍾明軒，引發外界強烈反應，鍾明軒因此遭到大批輿論抨擊。對此，政治評論員「歷史哥」李易修在社群平台表達不滿，批評當前風氣讓「抹紅」變得毫無根據，甚至形容現況如同「癡漢邏輯」。

歷史哥在臉書發文表示，過去對他人進行「抹紅」至少會尋求一些證據，但如今似乎只需毫無根據的指控即可引發輿論攻擊。他以幽默且尖銳的語言諷刺，「跟變態癡漢有何差別？癡漢說『小妹妹你沒穿內褲』，然後就要掀裙子給他檢查嗎？」

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歷史哥進一步批評，不論是網路出征或政治攻擊，現今似乎已經不需要任何證據支持，只需一聲指控便能引發大規模攻擊。他對這樣的現象表示「悲哀、好鬧又好笑」，並認為這樣的社會風氣是台灣當前執政結構下的產物。

歷史哥還引用歷史觀點，指出「國之亡常始於內亂，而終於外患」，暗示內部無休止的紛擾與攻擊將對國家造成深遠影響。他認為，這場針對鍾明軒的輿論鬧劇只是歷史旋律的重演，且可能對社會和諧造成更大破壞。

鍾明軒被捲入統戰風波後，雖多次透過社群平台闢謠，但抨擊聲浪依然未減。另外也見到台灣社會對於「中共統戰手法」，仍有諸多討論。


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