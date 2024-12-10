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美加貿易戰提前開打！川普若課25%關稅　杜魯道：將祭出報復

▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普表示，上任後將會對加拿大課徵25％的關稅。加拿大總理杜魯道9日表示，若川普真採取此行動，加拿大也會做出回應，祭出報復性關稅。

根據《彭博》報導，杜魯道（Justin Trudeau）在哈利法克斯商會（Halifax Chamber of Commerce）演說時再次強調，若美國對加拿大進口商品徵收25%關稅，將會對經濟造成毀滅性影響，但加拿大也不會坐以待斃，若川普真的加徵關稅，加國也會祭出報復性關稅。

杜魯道強調，川普2018年對加拿大鋼鐵和鋁製品徵稅時，加拿大的報復性關稅取得了成功，「我們會像8年前那樣，採取措施應對不公平的關稅。目前，我們正積極研究合適的應對方式。」

川普於2018年春季宣布對加拿大鋼鐵和鋁製品徵收關稅後不久，加拿大隨即對部分商品實施了報復性關稅，包括波本威士忌、哈雷機車、撲克牌和海因茨（Heinz）番茄醬。

杜魯道在演說中指出，川普威脅徵收關稅的做法，通常是挑戰對方並帶來不確定性，甚至有時會製造一些混亂，加拿大需要以深思熟慮和團結的方式來應對川普，以達成協議並避免傷害兩國經濟，「我們最重要的事之一就是不要驚慌，不要慌亂。」

川普11月25日威脅，若加拿大與墨西哥不採取行動遏制移民和毒品從邊界流入美國，他將對兩國輸美商品全面徵收25%的關稅。此舉也讓杜魯道火速前往佛州海湖莊園與川普會談。杜魯道會後表示，雙方會談非常棒，而川普則稱這次會談「非常有建設性」。

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