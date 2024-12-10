遊覽車GPS強制裝「駕駛識別」草案年底報交部　中央補助49%

▲公路局運管大樓設有車輛動態資訊管理中心，可透過GPS監控客運和遊覽車行車狀況。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為加強遊覽車管理，交通部原本規劃明年6月起全台1.3萬輛遊覽車GPS都要加裝「駕駛識別功能」等刷卡機設備，掌握駕駛工時或異常狀況，不過卻引發遊覽車駕駛抗爭，公路局表示，已蒐集相關意見彙整資料，預計最快今年底將提報交通部。

交通部今年7月19日已預告修正「汽車運輸業管理規則」，明(114)年6月1日起，全台1.3萬輛遊覽車須強制裝具駕駛識別功能等刷卡設備，並介接至指定資訊平台，可即時掌控遊覽車和駕駛行車動態，除可避免駕駛超時並可掌握何人駕駛，若未裝設，可罰9千到9萬元。不過該規劃引發遊覽車駕駛不滿，要求GPS業者自主管理、駕駛員刷卡機全額補助。

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不過該案仍朝向全台1.3萬輛遊覽車GPS都要加裝「駕駛識別功能」等刷卡機設備等方向研擬，但將補助49%協助遊覽車業者安裝。公路局表示，該案已召開過座談會，也收集各界意見，會依據各單位提的意見彙整法規條文並綜整一個方案，預計今年底前報到交通部，交通部核定後才能實施。

公路局進一步說明，原則上未來規劃採一次性的費用補助，補助裝設費用比例大約49%，原則上所有遊覽車都要安裝。